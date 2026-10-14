Century Bakery, la panadería de Bridgeton, Nueva Jersey, que ha prohibido el ingreso a su local a ciertos clientes. En redes sociales, explicaron los motivos detrás de esta inusual decisión. (Foto referencial: Freepik)
Century Bakery, la panadería de Bridgeton, Nueva Jersey, que ha prohibido el ingreso a su local a ciertos clientes. En redes sociales, explicaron los motivos detrás de esta inusual decisión. (Foto referencial: Freepik)
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Sandra Reyes
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El Grupo Man Pan, especializado en soluciones para panificación, gastronomía y servicios postventa, acelera su expansión hacia el 2031. La compañía alista nuevas sedes en el norte y sur del país, ampliará su planta en Chorrillos, consolidará su operación en Bolivia y continuará evaluando nuevos mercados internacionales, mientras avanza en minería y agroindustria. ¿Cuál es la estrategia para lograrlo?

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