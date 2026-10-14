La nueva etapa parte de un mejor desempeño en el mercado peruano. En el primer semestre de 2026, Grupo Man Pan creció 14% frente al mismo periodo de 2025, impulsado por el dinamismo de la industria de alimentos y la mayor demanda de mecanización ante la escasez de mano de obra. Para el segundo semestre, la compañía advierte posibles impactos del Fenómeno de El Niño en el traslado de equipos y mercadería hacia las regiones, pero mantiene la perspectiva de cerrar el año con un crecimiento cercano al 16%.

(Foto: Man Pan)

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Expansión regional en Perú

Grupo Man Pan prevé ampliar su presencia física en las regiones entre 2027 y 2028, con la apertura de oficinas y talleres en el norte y sur del país. En el norte evalúa instalarse en Chiclayo, Trujillo, Piura o Tumbes, mientras que en el sur tiene a Arequipa como primer punto, con una posterior expansión hacia Tacna, Mollendo, Cusco, Juliaca y Puno. Los locales tendrán entre 120 m² y 150 m² e integrarán servicio de postventa, exhibición de maquinaria y capacitación.

La expansión responde a la oportunidad que Man Pan identifica en las regiones y a la necesidad de acercar tecnología y capacitación a los empresarios fuera de Lima. Actualmente, la empresa cubre entre 60% y 65% del país con soporte técnico, pero busca complementar esa cobertura con presencia física. “Queremos acercar la tecnología y las capacitaciones tanto en el norte como en el sur”, añadió Huarcaya.

Ampliación de la planta en Chorrillos

En Chorrillos, Grupo Man Pan ampliará su capacidad operativa con miras a 2028. La empresa negocia adquirir un terreno adyacente de unos 100 m² para ampliar su planta, que actualmente está saturada, y proyecta alcanzar cerca de 2,800 m² en total. El nuevo espacio permitirá incrementar la capacidad y desarrollar producción local, además de incorporar oficinas comerciales. “Queremos estar preparados” para acompañar el crecimiento de los clientes, explicó Manuel Huarcaya.

La expansión se suma a las mejoras ejecutadas este año en la sede de Chorrillos, donde Man Pan destinó entre US$80,000 y US$90,000 a infraestructura, incluyendo una nave, almacén, comedor, áreas de confort y sala de capacitaciones. También remodeló un centro de experiencia de casi 150 m², donde exhibe maquinaria, realiza pruebas y capacita a clientes con especialistas de Italia, España y Alemania. En paralelo, la compañía viene ampliando espacios y estacionamientos en el primer piso.

Sede en Bolivia y nuevos mercados internacionales

Grupo Man Pan ingresó a Bolivia en el segundo semestre de 2025 y ya opera en Santa Cruz con una empresa, socio local, oficina y taller. La compañía eligió este mercado por su demanda de tecnología y capacitación en alimentos, Horeca, panadería y pastelería, además de la posibilidad de importar directamente desde Europa y reducir costos logísticos. Para esta primera etapa, se invirtió entre US$60,000 a US$70,000.

Tras Bolivia, Grupo Man Pan evalúa avanzar hacia Ecuador o Chile, evaluando Arica, como siguientes destinos de expansión regional. La compañía plantea hacerlo de manera gradual, primero consolidando su operación boliviana y luego ampliando su presencia hacia nuevos mercados. Así, la expansión será orgánica y cuidadosa porque la empresa “no cuenta con un respaldo financiero gigante”.

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Man Pan quiere captar clientes en minería y agroindustria

El canal Horeca y pastelería concentra cerca del 70% de los ingresos de Grupo Man Pan, mientras el resto corresponde principalmente al negocio industrial. La empresa busca diversificar esta estructura con mayor presencia en los sectores de agroindustria y minería. En agroindustria trabaja desde 2025, atendiendo, entre otros, comedores para trabajadores de campañas agrícolas; en minería, aún está explorando oportunidades con varios proyectos en camino.

La certificación ISO 9001 obtenida en el primer semestre de 2026 permitirá a Man Pan participar en licitaciones mineras y Huarcaya espera concretar dos o tres operaciones. La meta es que minería y agroindustria representen entre 5% y 10% del portafolio. “Nuestro objetivo es captar esa oportunidad en los campamentos mineros para llevar tecnología y, a la vez, acompañar con el servicio postventa en zonas remotas”, señaló Huarcaya.