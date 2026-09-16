Han pasado siete meses desde que Dionisio Romero University (DRU), la nueva propuesta de educación superior impulsada por Dionisio Romero Paoletti, quien lideró el Grupo Romero durante más de dos décadas, ingresó al mercado peruano. La universidad busca ampliar el acceso de estudiantes peruanos a la posibilidad de continuar estudios en Estados Unidos de manera online, con una oferta que incluye carreras técnicas, programas de pregrado y posgrado. En esa línea, la propuesta educativa continúa sumando profesionales a su equipo.

Esta vez, el nuevo integrante tiene un reconocimiento particular en LinkedIn: Willy Wong Loo, quien en 2026 ocupó el segundo lugar del Top 200 de Influenciadores Peruanos de LinkedIn en Educación Superior y fue reconocido como Top Voice en Educación en Hispanoamérica.

Ahora, Wong Loo se incorpora como nuevo decano de Experiencia al Estudiante de Dionisio Romero University (DRU) . Desde esta posición, contribuirá al fortalecimiento del acompañamiento de los alumnos durante su formación profesional, integrando tecnología, innovación educativa y acompañamiento humano.

Wong Loo se incorpora como nuevo decano de Experiencia al Estudiante de Dionisio Romero University (DRU). Foto: DRU

¿Qué experiencia tiene el nuevo jale de DRU?

Wong es magíster en Educación y licenciado en Administración, con estudios de posgrado en Estados Unidos y más de dos décadas de experiencia vinculada a la educación superior, la gestión académica, el desarrollo de talentos, el marketing y la innovación educativa. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones de liderazgo en instituciones universitarias, entre ellas, la de Vicerrector de Servicios Universitarios de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

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Su recorrido también está vinculado a la generación de contenidos y la innovación educativa. En 2024 obtuvo el primer lugar en Metodologías Innovadoras de Enseñanza de UTEC y ha sido reconocido entre los principales creadores de contenido de LinkedIn en Management & Leadership en el Perú.

Con esta incorporación, DRU busca fortalecer su propuesta de educación virtual centrada en el estudiante, combinando tecnología, flexibilidad y acompañamiento personalizado. La universidad señala que este enfoque busca formar profesionales capaces de adaptarse y continuar aprendiendo frente a los desafíos del mercado laboral.