Parque La Molina es un complejo de concepto abierto de 5 niveles que evita la sensación de sótano, integrando una plaza central al aire libre. (Foto: Parque La Molina)
Parque La Molina es un complejo de concepto abierto de 5 niveles que evita la sensación de sótano, integrando una plaza central al aire libre. (Foto: Parque La Molina)
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Edgar Velito
Edgar Velito

En diciembre de 2024, Parque Arauco, el operador chileno de Larcomar y otros malls (que incluye además outlets y strip centers) a nivel nacional, llevó a La Molina su formato lifestyle, en un distrito que hasta hace pocos años no tenía malls de gran escala. Casi dos años después, Parque La Molina reporta crecimiento en ventas y visitas, y suma nuevas marcas a su oferta. En ese mismo camino, algunas marcas peruanas que apostaron por el proyecto desde sus inicios decidieron dejarlo o evalúan hacerlo. ¿Cómo se vive la etapa de maduración de un mall desde ambos lados del mostrador?

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