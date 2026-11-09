Según Parque Arauco, al cierre de agosto Parque La Molina registró un crecimiento de 30.5% en ventas frente al mismo periodo del año anterior, mientras que su flujo de visitantes crece a doble dígito respecto del cierre de 2025. La empresa no detalló cifras de tráfico ni proyecciones, al tratarse de una compañía listada en bolsa.

“Hoy tenemos una ocupación del 85%”, señaló Franco Chaparro, gerente comercial de Parque Arauco División Perú.

La meta es cerrar 2026 con alrededor de 93%, considerando marcas que están por firmar y anunciar. Desde la inauguración han ingresado más de 20 locatarios y, según la empresa, se han cambiado dos marcas. Entre las próximas aperturas figuran Dollarcity, Supermercados Holi, Diverland y La Leña.

El 51% de sus visitantes proviene de La Molina, seguido de Ate (8%) y Surco (6%). Un 25% llega desde distritos fuera de su zona de influencia inmediata, de acuerdo con el operador. Ese es el público que buscaron algunas marcas peruanas al apostar por el nuevo mall, aunque dos de ellas ya replantearon esa decisión.

Parque La Molina abrió sus puertas en la Navidad de 2024 con inversión de US$ 60 millones.

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Rotación en Parque La Molina: la ruta de Galeanna y el caso de Clutch ¿Qué pasó?

Galeanna, marca de calzado femenino hecho a mano con diez años en el mercado, abrió el 19 de diciembre de 2024 en Parque La Molina un local de 70 m2, su primera tienda física. Sin embargo, lo cerró en marzo de este año.

La fundadora argumentó que el cierre de su local se debió a tema de flujo no por un problema de su marca. “Observamos que había poco público rondando por el centro comercial”, explicó Anali Romero, fundadora de Galeanna, impactando en su rentabilidad

Romero identificó un patrón: diciembre fue su mejor mes en el mall, por la llegada de familias que viven en el extranjero y visitan a sus padres en La Molina. También señaló que al centro comercial le faltaban servicios como un banco o un supermercado.

Galeanna abrió su primera tienda física en el mes de la apertura de Parque La Molina.

Por su parte, Clutch, marca de calzado y accesorios de cuero fundada hace 13 años, fue convocada por Parque Arauco cuando el mall aún estaba en planos, como parte de una curaduría que mezclaba marcas extranjeras y locales. Así, abrió en marzo de 2025.

En mayo, Fiorella Rivero, fundadora de Clutch, contó a Gestión que evaluaba su permanencia. “Nosotros tenemos que sobrevivir como empresa y los números hoy no nos están dando para seguir manteniendo esa tienda (...) hay empresas que pueden aguantar más que las pequeñas empresas”. explicó.

Cinco meses después, su situación es otra. “Sigo en negociaciones con Parque Arauco por mi salida“ señaló. Clutch mantiene su tienda en El Polo, donde opera hace casi siete años.

Clutch mantiene su tienda en el centro comercial El Polo, donde opera hace casi siete años, y en 2025 vendió su primer millón de soles.

Pero la salida de marcas no se limitaría a Galeanna. Según un locatario del centro comercial consultado por Gestión, al menos otras tres habrían dejado el mall en los últimos meses.

Al respecto, Parque Arauco, reporta solo dos cambios de marca desde la inauguración. Gestión consultó a la empresa sobre estas salidas y el número total de locatarios que dejaron el mall, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Aunque sobre la rotación de marcas, el operador respondió: “Es natural que en los primeros años de operación exista una rotación de locales; es parte del dinamismo normal de la industria de retail”.

“Algunas propuestas se ajustan mejor a la zona y al público que otras”, añadió.

El ex local de Galeanna, precisó, está en negociaciones avanzadas con una marca de moda. La empresa también cuenta con el programa Arauco Pop Up, con costos de implementación bajos o nulos, para que marcas emergentes validen su presencia antes de pasar a un local fijo.

Lo que define el flujo de Parque La Molina

Para Max Medina, research manager de Binswanger Perú, la ubicación define el reto. “La Molina es como una especie de isla en Lima Este”, afirmó. Por el nivel socioeconómico de la zona, explicó, el mall compite más con centros de Lima Top que con los de Lima Este. Además, el público del distrito se moviliza sobre todo en auto particular y mantiene la costumbre de ir al Jockey Plaza.

Consultado al respecto, Paraque Arauco considera que es por el contrario y que este mall les brinda un público altamente cautiv, apoyado en su ubicación, que está en uno de los dos accesos a La Molina y es la única avenida de ingreso al distrito con transporte público.

Roger Evangelista, especialista en rentabilidad de espacios físicos, matizó la idea de bajo tráfico. “Tampoco le sería conveniente a ese centro comercial que tenga muchísima gente, porque rompe el concepto”, explicó.

A diferencia de Larcomar, también operado por Parque Arauco y convertido en un destino turístico, Parque La Molina apunta a un público de su entorno. “Yo lo veo más localizado, más para el estilo de vida de la zona”, añadió.

Por su parte, José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), explica que el lifestyle es un formato que “privilegia la frecuencia de visita por encima del ticket de compra”. Por ello este tipo de centros registra una menor venta por metro cuadrado, aunque crece de forma acelerada. El gremio estimó que Parque La Molina elevaría sus ventas en más de 20% en su segundo año completo de operación.

Según Binswanger, la vacancia de centros comerciales en Lima es de 4.3%, y en Lima Este, de 5.7%. Sin embargo, una baja vacancia no garantiza buen tráfico. “Es una señal positiva que hay una alta ocupación, pero en sí no es suficiente para medir el éxito”, dijo Medina.

Larcomar, operado por Parque Arauco, es el mall lifestyle más conocido de Lima. Parque La Molina sigue el mismo formato, pero apunta a un público local y no turístico.

¿Qué debe evaluar una marca antes de ingresar a un mall nuevo?

Se considera que un mall alcanza su madurez cuando estabiliza su ocupación, su flujo de visitantes y las ventas de sus locatarios. Ese plazo no es uniforme. Parque Arauco lo sitúa entre cuatro y cinco años; la ACCEP, entre tres y cinco; y Medina, entre dos y tres años, según el tamaño del centro, además distingue entre llenar los locales y consolidar el tráfico, dos procesos que no siempre avanzan al mismo ritmo.

Para Evangelista, la responsabilidad se reparte. “El centro comercial no es el que te va a hacer vender, el rol de un centro comercial es generarte la oportunidad”, señaló. Por ello, recomendó a las marcas emergentes no limitarse a comparar el costo por metro cuadrado. “Más importante es empezar a preguntar acerca del tráfico y no solamente tráfico al centro comercial, sino a la zona donde yo voy a estar”, remarcó.

En renta, Medina explicó que los malls combinan un ingreso fijo, de entre S/ 60 y más de S/ 300 por m2 al mes, con un componente variable de 5% a 18% de las ventas, a lo que se suman cuotas de promoción y mantenimiento. En La Molina, precisó, las rentas se mantienen en niveles similares al resto de Lima.

Además, en Parque La Molina esos metros cuadrados son los que hay. El centro comercial no cuenta con capacidad normativa para crecer físicamente, por lo que sus cambios se darán dentro del área ya construida. La apuesta pasa por el mix: la empresa negocia el ingreso de marcas de belleza, gastronomía, vestuario y tecnología, y concentrará su esfuerzo de fin de año en la campaña navideña.

DATOS CLAVES.

Mall lifestyle. Centro comercial abierto y de menor escala, con un mix seleccionado de moda, gastronomía y entretenimiento, pensado para que el público vuelva con frecuencia. No es sinónimo de lujo: se adapta al estilo de vida de su entorno, coinciden los especialistas consultados.

Centro comercial abierto y de menor escala, con un mix seleccionado de moda, gastronomía y entretenimiento, pensado para que el público vuelva con frecuencia. No es sinónimo de lujo: se adapta al estilo de vida de su entorno, coinciden los especialistas consultados. Lima Este. Según la ACCEP, entre 2021 y 2026, las ventas de sus centros comerciales crecieron cerca de 70%, frente a cerca de 50% del conjunto de Lima.