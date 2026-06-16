La marca espera cerrar el año con ventas de S/ 1.3 millones, frente al primer millón alcanzado en 2025. (Foto: Clutch)
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Edgar Velito
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Clutch nació de un curso de diseño de carteras que tomó su fundadora, Fiorella Rivero, y hoy es una marca de calzado y accesorios femeninos de cuero hechos a mano con taller propio, presencia en centros comerciales y clientes en el extranjero. En conversación con Gestión, Rivero habla sobre los movimientos que prepara para este año: desde decisiones sobre su expansión en Lima hasta nuevas categorías de producto y sus próximos pasos en mercados internacionales.

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