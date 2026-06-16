La marca peruana, fundada en 2013, enfrenta su primera gran prueba en centros comerciales. Su tienda en Parque La Molina, abierta en marzo de 2025, no está generando el tráfico suficiente para sostener la operación, por lo que la marca ya evalúa retirarse del mall.

“Aún estamos viendo si vamos a permanecer o no. Sentimos que es un centro comercial nuevo y, como todo centro comercial nuevo, tiene que pasar algunos años para arrancar o despegar. Todavía estamos evaluando si vamos a poder sostenernos; es un tema simplemente de negocio”, reconoció su fundadora, Fiorella Rivero Stagnaro.

Fiorella Rivero, fundadora de Clutch.

Clutch consolida El Polo y pone la mira en San Isidro

La trayectoria de la marca no empezó en los malls. En un inicio, Clutch tuvo presencia en tiendas multimarcas en distintos puntos de Lima y apostó fuerte por el canal online, antes de abrir su primera tienda en Surco.

Hoy, la marca opera su propio taller de fabricación de zapatos, aunque algunos accesorios todavía los terceriza. “Es un calzado que se fabrica en un 80% a mano, sin embargo, hay mucha gente que no se quiere dedicar hoy a la fabricación de calzado artesanal y obra fina como la que hacemos nosotros”, señaló Rivero.

El eventual cierre en La Molina no pone en riesgo la presencia física de la marca. “Definitivamente en El Polo vamos a continuar, porque es nuestra primera tienda, donde todo el mundo nos conoce”, afirmó la fundadora.

Desde ese frente consolidado, Clutch tiene en mente dar un paso importante: instalarse en San Isidro, el distrito con mayor concentración de público objetivo para una marca de nicho y alto valor artesanal. “Nos gustaría tener algo por allí, ya sea puerta a calle o dentro de un centro comercial; eso va a depender de la ubicación y de la oportunidad que aparezca”, indicó Rivero.

El timing también acompaña. “Comparado con mayo del año pasado, este mayo ha sido mejor, a pesar de ser un año electoral. Al parecer la proyección es buena y esperamos cerrar un buen año con el crecimiento que venimos presentando”, sostuvo.

El primer millón y la apuesta por más colecciones y una línea de ropa

El 2025 fue un año de quiebre para Clutch. “El año pasado pudimos llegar a vender nuestro primer millón de soles, que es la primera vez que la marca lo ha hecho. Esperamos que este año podamos estar en S/ 1.3 millones”, reveló la fundadora.

Para sostener ese crecimiento, Clutch apunta a aumentar la frecuencia de lanzamientos. “Vamos a generar más colecciones al año para tener a nuestras clientas a la expectativa de novedades”, adelantó Rivero. Entre las categorías que lideran la demanda destacan las alpargatas —con ocho años en el portafolio y fuerte aceptación— y las botas, para las cuales proyectan una colección más grande hasta la fecha.

Pero la movida más llamativa está en camino: una línea propia de indumentaria femenina. “Me encantaría tener una línea de indumentaria; sí está en mente. Estoy viendo la posibilidad de sacar una colección pequeña”, adelantó la fundadora. Una apuesta que, de concretarse, ampliaría el universo de la marca más allá del calzado y los accesorios.

Con el mercado local como principal foco, Clutch también construye, paso a paso, su presencia internacional. Hoy exporta en pequeñas cantidades a tiendas en Estados Unidos. “Se va haciendo de a pocos; siempre nuestro principal foco es el mercado peruano. Todavía siento que hay mucho potencial acá”, subrayó Rivero.

El siguiente paso concreto en el exterior es Chile. “En estos meses voy a visitar a los clientes allá para presentarles las nuevas colecciones y colocar pedidos nuevos”, reveló. Las exportaciones, por ahora, salen directamente desde el taller de la marca en Ate, sin planes inmediatos de ampliar su capacidad. “Pero si empiezan a llegar pedidos grandes, tendríamos que hacerlo”, admitió.

El canal digital, que ya representa cerca del 20% de las ventas totales, juega un papel clave en ese crecimiento. “Nuestra presencia digital es muy importante para nosotros y estamos teniendo una estrategia fuerte en ese canal, aumentando nuestra inversión”, afirmó la fundadora.

Más datos sobre Clutch

Insumos. La marca importa materiales desde Europa, Brasil, Colombia y Argentina, principalmente insumos. Sin embargo, la mayoría de cueros son peruanos. Para su línea de alpargatas —una de las más importantes— trae terciopelos y fibras naturales desde España e Italia.

La marca importa materiales desde Europa, Brasil, Colombia y Argentina, principalmente insumos. Sin embargo, la mayoría de cueros son peruanos. Para su línea de alpargatas —una de las más importantes— trae terciopelos y fibras naturales desde España e Italia. Fabricación. Clutch cuenta con un taller propio en Ate donde fabrica todos sus zapatos. Los accesorios aún se tercerizan parcialmente.

Clutch cuenta con un taller propio en Ate donde fabrica todos sus zapatos. Los accesorios aún se tercerizan parcialmente. Canal digital. Las ventas online representan cerca del 20% del total y son clave para llegar a clientes en provincias, donde la categoría de botas tiene alta demanda.

Las ventas online representan cerca del 20% del total y son clave para llegar a clientes en provincias, donde la categoría de botas tiene alta demanda. Proyección. La marca espera cerrar el año con ventas de S/ 1.3 millones, frente al primer millón alcanzado en 2025.