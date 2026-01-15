Expansión en 2025: dos nuevas tiendas e inversión en maquinarias

Durante el 2025, Butrich atravesó un año clave de expansión comercial, marcado por la apertura de dos nuevas tiendas físicas en un mismo trimestre, una decisión que su fundadora define como estratégica y exigente. La primera inauguración se realizó a finales de octubre en el centro comercial El Polo 2, en Surco, mientras que la segunda se concretó antes de la quincena de diciembre en Real Plaza Salaverry, a pocos días del inicio de la campaña navideña. “Tomamos la loca decisión de abrir dos tiendas nuevas, no solo en el mismo año, sino en el mismo quarter”, reconoce Jessica Butrich, precisando que, por el corto tiempo de operación, el impacto de estas aperturas se reflejará principalmente a lo largo del 2026.

Ambas aperturas respondieron a la apuesta de Butrich por tiendas concebidas como espacios de experiencia. Las tiendas de centro comercial cuentan con superficies similares —El Polo con 99 m², Salaverry con 93 m² y el Jockey Plaza con 98 m²— y demandaron una inversión no menor a US$120,000 por sede. Cada espacio fue diseñado con identidad propia: El Polo en color menta y Salaverry en lila, con pisos de terrazo hechos a medida. “No concibo una tienda que no sea una experiencia 360; si hago algo, lo hago bien o prefiero no hacerlo”, afirma Jessica Butrich.

En paralelo, Butrich cerró el 2025 reforzando su modelo productivo verticalmente integrado para sostener su crecimiento. La firma invirtió cerca de US$60,000 en maquinaria y optimizó su único centro de producción, con miras a abastecer sus tiendas y el canal digital. “La máquina no reemplaza el trabajo hecho a mano; nos permite mejorar calidad, confort y durabilidad”, señala Jessica Butrich, destacando que la apuesta estuvo orientada a llegar al 2026 con una operación más eficiente y escalable.

En el último trimestre de 2025 abrió dos tiendas en simultáneo, una decisión poco común en el retail local. (Foto: Diego Moreno)

Planes 2026: consolidación de las 4 tiendas en Lima

Para el 2026, Butrich ha definido como prioridad la consolidación de sus cuatro tiendas en Lima, tras un 2025 marcado por aperturas e inversión. La marca proyecta crecer al menos 30% frente al año previo, con foco en hacer más eficiente su operación comercial y maximizar el desempeño de los puntos recién inaugurados. “Este es un año de consolidación, de hacer funcionar todo lo que se trabajó y se invirtió en 2025”, señala Butrich, quien descarta, por ahora, nuevas aperturas dentro de su planificación activa para el año.

Este objetivo se apoya en una plataforma productiva y logística ya dimensionada para operar a mayor escala. La compañía llega al 2026 con capacidad para abastecer cuatro tiendas físicas, el canal online y la venta omnicanal, operando con cinco almacenes (uno central y cuatro por tienda). “No solo es lo que se vende, sino tener todos los almacenes llenos”, explica la diseñadora peruana, al detallar que la preparación productiva realizada en 2025 permite ahora concentrarse en ejecución, rotación de inventarios y experiencia en tienda.

A lo largo de su historia, la marca ha logrado posicionarse no solo en el mercado local sino también en mercados internacionales como México, Estados Unidos, Chile y otros países. (Foto: Diego Moreno)

Fortalecer presencia en Lima y mirada al extranjero

Para el 2026, Butrich no tiene previstas nuevas aperturas, pero mantiene en evaluación ubicaciones estratégicas en Lima ligadas al turismo, como Larcomar o, a futuro, una tienda en el aeropuerto. La decisión responde al creciente peso del público extranjero en sus ventas. “Tenemos clientas que vienen de otros países y se llevan hasta diez pares de zapatos”, señala la empresaria, quien aclara que la marca no busca crecer por volumen, sino por oportunidades alineadas con su propuesta.

En el frente internacional, Butrich apunta a abrir una tienda fuera del Perú en un horizonte de cuatro a cinco años, con Colombia, México y Chile como mercados prioritarios en América Latina; luego, Estados Unidos y, a más largo plazo, Japón. Hoy, las ventas externas representan cerca del 10% del total, principalmente vía wholesale en EE.UU. y e-commerce. En provincias, la marca seguirá creciendo a través de pop-ups en Arequipa, Cusco y Trujillo, un formato que le permite ampliar presencia sin inversión permanente.

Canales de venta

Al cierre del 2025, Butrich mantiene un modelo de ventas con fuerte predominio del retail físico. Las tiendas concentran entre el 70% y el 80% de la facturación, seguidas por el canal online. Dentro de la red, el flagship de La Mar se consolida como el punto de mayor desempeño comercial. Butrich explica que este local no solo concentra ventas, sino también la experiencia completa de la marca.

El resto de los ingresos se reparte entre la web —con ventas nacionales e internacionales—, el canal omnicanal vía WhatsApp y el negocio wholesale, que en conjunto representan alrededor del 20%–30% restante. A nivel internacional, estos canales explican cerca del 10% de la facturación total. “Tenemos muchos canales: tiendas, web, WhatsApp, wholesale y pop-ups”, detalla Butrich.

Renovación de portafolio

Al cierre del 2025, Butrich consolidó una evolución en su portafolio y en la forma de comunicar la marca, dejando atrás una narrativa centrada casi exclusivamente en piezas “statement”. “No somos una marca solo para ocasiones especiales; podemos acompañarte en el 360 de tu día a día”, dijo la diseñadora, quiEste giro permitió ampliar la base de clientas sin diluir el ADN de autor. En ese contexto, la línea Everyday ganó protagonismo como eje de la propuesta cotidiana, manteniendo diseño, comodidad y calidad como sellos de la marca.

Hoy, los zapatos concentran alrededor del 60% de las ventas, mientras que los accesorios representan el 40% restante; dentro de estos, las correas crecieron 35% entre 2024 y 2025, y el calzado avanzó 15%. “Everyday tiene todo el ADN de la marca, pero en productos más versátiles”, señala Butrich, quien adelanta que en 2026 el portafolio seguirá renovándose con lanzamientos periódicos y el retorno de colaboraciones puntuales como palanca de novedad.