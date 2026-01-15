Butrich es una casa de moda especializada en calzado, bolsos y accesorios, con un estilo femenino, sofisticado y colorido que combina influencias retro, elementos pop y símbolos lúdicos. (Foto: Diego Moreno)
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La marca peruana de moda Butrich, fundada por Jessica Butrich, especializada en el diseño y confección de zapatos y accesorios, cerró el 2025 con un crecimiento de 12% frente a 2024, en un año marcado por expansión comercial e inversiones. La firma abrió dos nuevas tiendas, con lo que elevó su presencia a cuatro puntos físicos, y destacó por una venta 100% orgánica. Para 2026, la empresa apunta a consolidar sus tiendas, fortalecer su portafolio y evaluar oportunidades de expansión, tanto en el mercado local como en el internacional. ¿Hasta dónde puede escalar Butrich en su próxima etapa de crecimiento?

