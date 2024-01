¿Cómo descubre sus habilidades artísticas?

Me encantaba el diseño de muebles, de interiores y de productos. Por eso, cuando llegó el momento de decidir la carrera, quise estudiar algo relacionado. Entonces, elegí arquitectura.

¿Cómo pasó de la arquitectura a los zapatos?

Estaba en el primer año de la carrera y, en mis primeras vacaciones, mi abuela me dio su máquina de coser y me enseñó a utilizarla. Desde ese entonces no la dejé. Armaba y desarmaba mi ropa. Encontré una manera de soltar ese lado creativo que tenía.

¿Culminó la carrera de arquitectura?

Algo en mí me dijo que debía dedicarme a esto (la costura) por el resto de mi vida. Entonces, me retiré de la carrera y busqué dónde estudiar diseño de modas.

¿Hizo algún emprendimiento antes de fundar Butrich?

En septiembre cumplo 20 años de dedicarme a hacer zapatos y vivir de ello. No hago otra cosa en paralelo, pero hubo un tiempo en que diseñaba muchos vestidos de novia a pedido, también de fiesta o colecciones de ropa.

El inicio del sello Jessica Butrich

¿Cómo empezó la marca?

Al inicio era por pedidos y diseñaba especialmente para cada cliente. Hacía todo, sin equipo y con muy poca inversión. Iba a la misma velocidad de lo que la que la demanda me exigía. En el 2013 hice mi primer showroom y allí la marca empezó a funcionar como tal y no solamente yo como diseñadora.

¿Cuáles son los hitos que destacaría de la empresa?

La apertura de la primera tienda en 2018. Ese mismo año abrimos una fábrica que nos permitió potenciar la producción, el acabado, y hacer las locuras que me gustan y a las que me decían “no”. Hoy el cielo es el límite respecto a lo que uno puede proponer.

¿Por qué zapatos y no ropa?

El diseñar un zapato es crear una pieza de arte. Está más vinculado a esta pasión inicial que tenía por el diseño de muebles. Si bien me encantaba trabajar vestidos de novia, llegó un momento en el que me di cuenta de que le estaba dedicando el 80% de mi tiempo, pero cuando veía mis números el 80% de mi venta eran zapatos.

¿Cómo logró encontrar el sello para sus diseños?

Ha sido un proceso de bastante terquedad de mi parte porque por muchos años yo proponía estas locuras y la única respuesta que recibía era: “¿Pero esto quién lo va a usar? o “¡Qué lindo, pero no me lo pondría! Butrich es una extensión de mí. Yo le he prestado mi identidad a la marca porque diseño lo que me gustaría ponerme.

¿Evalúa una nueva tienda?

No es nuestro foco ahora, sino que queremos potenciar nuestras tiendas en Lima. El año pasado tuvimos tres pop-ups en Arequipa, Trujillo y Cusco. Este año vamos a hacer cinco o seis.

¿Cuentan con presencia en otros países?

Estamos con Malva en Colombia; República Dominicana; Estados Unidos, a través de 50 boutiques multimarca. Queremos seguir creciendo en esa parte (mercado internacional) para darnos a conocer.

El proceso creativo de Jessica Butrich

¿Cómo equilibras las responsabilidades como empresaria y la familia?

Es muy importante la organización, el equipo, y eso me permite hacer todo lo que quiero. Igual los días son ajetreados entre el trabajo y la familia, mis dos hijos ahorita están de vacaciones. Pero la adrenalina del día a día no me limita, me mueve.

¿Cuántas realiza al año?

Hacemos entre seis y ocho, pero siempre terminan saliendo entre 10 y 12. Trabajo todas las colecciones en paralelo. Estamos produciendo las que salen en los próximos tres meses, también se están muestreando las que se lanzan en abril y junio y, a modo creativo, estoy diseñando las de septiembre y diciembre.

¿Cómo logra hacerlas todas en simultáneo?

Tengo las ventanas de la computadora abiertas con mis colecciones para que ante cualquier chispazo de inspiración se pueda incluir.

¿Tiene alguna rutina para tu proceso creativo?

La parte más personal, para crear desde cero el concepto, no la puedo hacerlo en la oficina. Lo hago fuera del horario laboral cuando mis hijos están durmiendo. Soy una persona mañanera y a veces pongo mi despertador a las 5:00 a.m.

