El diseñador peruano Genaro Rivas se presentó este fin de semana en el London Fashion Week. Se covierte así en su quinta participación consecutiva en este evento.

Este 2025 ha sido un año crucial en su trayectoria creativa: en febrero presentó Alchemy of Ashes en Londres, en julio A Feast for Crows tuvo su preview en la Berlin Fashion Week seguido de un show en Londres, y ahora A Golden Shroud reafirma su visión de “moda con propósito” — un concepto que une arte, historia y sostenibilidad.

La inspiración de ‘A Golden Shroud’ surge de dos murales en la iglesia de San Juan Bautista de Huaro, en Cusco —El Triunfo de la Muerte y El Infierno — pintados por Tadeo Escalante a inicios del siglo XIX, obras clave del Barroco Andino.

La idea tomó forma tras una conversación con Brendan McMahon, Assistant Professor de Historia del Arte en la Universidad de Michigan, durante la preproducción de Alchemy of Ashes.

Gracias al apoyo de Muray Premium Treks y de la Ruta del Barroco Andino — un circuito cultural que busca preservar y difundir el patrimonio de las iglesias barrocas en Cusco — Rivas realizó un viaje exprés de 19 horas a Huaro para conocer de cerca estas obras. Incluso la fecha y la hora del desfile fueron seleccionadas en base al número 19, tras conversaciones con el astrólogo Aitor Solaeche.

En cuanto a materiales y confección, la colección incluye denim recuperado, procesos responsables de lavado, segmentos de zero waste, reutilización de moldes, aplicaciones manuales, detalles en resina, accesorios en 3D printing, acrílicos calados en láser y capas inspiradas en la vestimenta sacerdotal. La propuesta crea un equilibrio entre imágenes intensas y una estética delicada, hablándole a una mujer fuerte y suave al mismo tiempo, urbana y elegante.

A nivel social, A Golden Shroud reafirma el compromiso de Rivas: 95% del proceso de confección fue llevado a cabo por mujeres, consolidando un enfoque circular y colaborativo.

Genaro Rivas suma su quinta participación consecutiva en London Fashion Week. Foto: Difusión/ Genaro Rivas

Danny Castro fue el encargado del equipo de maquillaje, Richard Phillipart el encargado del equipo de cabello. La música estuvo a cargo de Kai Brophy, con la guitarra de Nicolás Pestana.

Con este nuevo hito, Genaro Rivas busca abrir camino hacia nuevas oportunidades: conectar con compradores y stockists en Latinoamérica, colaborar con investigadores e historiadores para profundizar las narrativas de sus próximas colecciones y sumar aliados y patrocinadores que apuesten por construir un ecosistema donde moda, cultura y comunidad se entrelacen.

Genaro Rivas radica en Londres y combina herencia e innovación para contar historias transformadoras a través de la moda. En 2025 ha presentado tres colecciones en escenarios internacionales: Alchemy of Ashes, A Feast for Crows y A Golden Shroud.