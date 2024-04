¿Siempre tuvo claro que el diseño de modas era su camino?

Empecé estudiando medicina, pero nunca acabé la carrera, salí en el cuarto ciclo. Ahora que recuerdo todo lo vivido en estos años como diseñador de modas, aprecio los sacrificios que hice, todo ha sido válido y siento que lo volvería a hacer de nuevo: las amanecidas, los tiempos de estrés y de correteo.

¿Cuántos años tenía cuando descubrió su vocación?

Pinto y dibujo desde siempre. A partir de los ocho años empecé a modelar en arcilla, luego pasé a la escultura. El arte siempre estuvo presente en mi vida. Cuando dejé la carrera de medicina inicié con la moda por casualidad.

¿Recuerda cómo fue?

Fui a Chile para estudiar pintura y a ver si era realmente lo mío, pero no encontré lo que buscaba. Allí conocí a una pareja de diseñadores que tenían una pequeña marca y un local. Me atrajo ver cómo concebían cada pieza. Así fue que me acerqué al mundo de la moda.

¿Cómo fue el tránsito de llevar el dibujo a la confección?

Como ya hacía bocetos, decidí estudiar diseño de modas. Empecé dibujando porque era lo que sabía hacer y lo llevé a la moda. Es así que comienzo a ver al hombre y a la mujer desde otro ángulo y pensando en vestirlo siempre favoreciendo su cuerpo, acentuando sus curvas, buscando que se vea mejor.

Diseñador: Noe Bernachelli..

¿Cómo definiría su proceso creativo?

Me inspira todo lo que me rodea, por eso viajo. No solo es importante el paisaje, sino la gente que conozco, la música, la iluminación, una niña, un cuadro, una pintura, la arquitectura. Recientemente hice una colección llamada Norte y viajé a Trujillo, de donde provengo. De allí fluyeron los cortes, texturas, colores. Me inspiré en las ruinas de Chan Chan, los caballitos de totora, el cielo.

¿Qué es lo que más disfruta crear?

Me gusta diseñar, pero todavía más cuando es para ocasiones determinantes como una boda o un cumpleaños. Las piezas de noche me permiten jugar más con la creatividad por el trabajo a mano que demanda, las texturas. También se crea una relación durante meses (con la clienta), hay novias que vienen con un año de anticipación.

¿Cómo definiría su técnica?

La marca está hecha en base a detalles, desde cómo pegamos la etiqueta o cómo trabajamos la basta, el fundillo, el acabado por dentro. Para mí son muy importantes los detalles, más allá de la línea de negocio.

¿Cuántas colecciones presenta anualmente?

Cada año lanzamos primera-verano y otoño-invierno, pero desde hace dos años sacamos en paralelo (la colección) novias. Dependiendo de nuestras ventas hacemos de verano e invierno para novias.

¿Cuáles son sus referentes?

Me encanta Christian Dior, desde lo antiguo hasta Maria Grazia Chiuri, quien es la actual directora creativa. Me gusta todo lo que hace con el concepto del feminismo en el mundo de la moda, que es muy complicado con las mujeres principalmente.

¿Cuáles son los hitos que han marcado su vida profesional?

Llegar a China fue increíble, que los asiáticos se vuelvan locos con la ropa (que Benacelli presentó) no me lo esperaba. También ser el primer latino abriendo Los Ángeles Fashion Week y ver mi nombre al lado de “Perú” en las pantallas en toda la ciudad fue maravilloso. Había muchos artistas conocidos. En Vancouver también nos pasó lo mismo. Eso ha sido gratificante en los últimos años.

¿Cuál es su siguiente paso?

Queremos llevar la marca al extranjero, en principio, a Estados Unidos. Es un mercado muy interesante, ya nos dimos cuenta de que funcionamos y gustamos allá.

