Centro comercial El Polo acoge a más marcas grandes en el último año. (Foto: GEC)
Centro comercial El Polo acoge a más marcas grandes en el último año. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Mayumi García
mailMayumi García

A fines de este mes, el centro comercial El Polo cumplirá 30 años de creación, y los retos desde entonces no terminan, solo se renuevan. El mall situado en el distrito de Surco se encuentra con una ocupación al 100% en sus instalaciones, lo que obliga a realizar diversas gestiones a las marcas interesadas en lograr un espacio en este lugar. Pero, ¿cuál es la situación y qué firmas están llegando?

TE PUEDE INTERESAR

Falabella y Mallplaza van tras nuevo centro comercial en San Isidro: los detalles
Intercorp y Plaza Vea ponen la mira en Ancón: el proyecto de centro comercial y financiero
Parque Arauco, operador de MegaPlaza y Minka, cierra primera etapa de aumento de capital y alista expansión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.