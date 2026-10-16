Gabriela Lizier, presidenta de la Junta de Propietarios de El Polo I y dirigente de El Polo II, señaló que el centro comercial con 185 locales, entre ambos recintos, actualmente afronta un panorama de ventas en ascenso. A dicha conclusión se llega, tras evidenciar que de alrededor de 100,000 vehículos al mes que ingresan al establecimiento, aproximadamente 40,000 concretan compras de S/ 50 o más en el lugar.

“Dado que la información de las ventas la tiene cada locatario, la única forma que tenemos de acercarnos a este dato es a través del estacionamiento. Aquellos que llegan con vehículos y realizan gastos a partir de S/ 50 en el centro comercial, luego pueden validar su compra en el garaje y tienen desde 30 minutos sin pago alguno. Hoy, el promedio mensual es de 40,000 ingresos con compras validadas y antes dicha cifra era menor”, explicó la representante.

Lizier explicó que a consecuencia de la variada oferta, que incluye desde farmacia, gastronomía, tecnología, ópticas, joyería y mucho más, el ticket promedio de venta es muy diferenciado, considerando compras en su mayoría a partir de los S/ 50. “Sin embargo, tenemos marcas de tecnología o joyería que demandan de tickets mucho más elevados”, aclaró.

Marcas grandes desplazan a medianas

La representante de la Junta de Propietarios del centro comercial indicó que en lo que va del año, el mix se ha fortalecido con el ingreso de marcas como Puku Puku Café, Mo Café, Alpaca 111, Donna Cattiva, entre otros. En esa línea, la vocera afirmó que la tendencia se muestra a favor de paulatinamente sustituir las marcas medianas o pequeñas por firmas de mayor renombre, según la demanda de los visitantes y el interés de los locatarios.

“Es una situación que se está dando de manera automática y en mayor medida en el último año. Y todo surge desde las mismas marcas grandes que desean tener un espacio en El Polo. Al tener la ocupación al 100%, estas firmas que ostentan con buen respaldo financiero, ubican a los propietarios y realizan ofertas mejoradas por los locales”, remarcó.

Lizier detalló que la demanda surge por locales en diferentes tamaños y provienen de marcas en diversas categorías, a tal punto que hoy se cuenta con una lista de firmas en espera de obtener una localidad en este centro comercial. “Frente al visible atractivo, los alquileres también aumentan. En el último año se observa un crecimiento en las rentas de entre el 15% y 20%”, incidió.

Negocio inmobiliario en pausa

El centro comercial El Polo se caracteriza no solo por concentrar negocio retail, sino también ser un sede corporativa de diferentes empresas. Para ello, el establecimiento cuenta con un total de 92 oficinas en renta entre El Polo I y El Polo II. De momento, este negocio inmobiliario no proyecta mayor expansión.

“La constructora propietaria de las oficinas también ha ejecutado proyectos en la zona aledaña al centro comercial. Hay como unos seis edificios nuevos de oficinas en menos de dos cuadras a la redonda y también de viviendas. Entonces, por ahora la zona está bien cubierta”, expresó.

Respecto a la posibilidad de capitalizar el espacio del cuarto piso de El Polo II, la representante manifestó que ello está sujeto al retiro de los equipos de gas de los restaurantes. “Se requiere que la empresa distribuidora haga la instalación del gas natural a los negocios del centro comercial y de esa forma, se liberará ese espacio para darle cualquier otro uso”, finalizó.

'El Polo' se encuentra en el distrito de Surco.

El dato

Lizier recordó que la directiva del centro comercial anualmente recauda ingresos por concepto de estacionamiento, cuyos fondos son destinados para el mantenimiento del establecimiento.

El centro comercial El Polo este 24 de octubre cumple 30 años de operación.