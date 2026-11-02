2019-01-04 14:40:56 epa07261864 ILLUSTRATION - A person sits in front of a computer screen in Moers, Germany, 04 January 2019. Reports on 04 January 2019 state personal data of hundreds of German politicians, celebrities and journalists have been hacked and posted online. The compromised data reportedly includes credit card details, private chat protocols and contact information. The data was allegedly shared via a Twitter account under the name G0d (@_0rbit) prior to Christmas 2018, which has been suspended in the meantime. EPA/SASCHA STEINBACH
2019-01-04 14:40:56 epa07261864 ILLUSTRATION - A person sits in front of a computer screen in Moers, Germany, 04 January 2019. Reports on 04 January 2019 state personal data of hundreds of German politicians, celebrities and journalists have been hacked and posted online. The compromised data reportedly includes credit card details, private chat protocols and contact information. The data was allegedly shared via a Twitter account under the name G0d (@_0rbit) prior to Christmas 2018, which has been suspended in the meantime. EPA/SASCHA STEINBACH
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Redacción Gestión
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Rusia y Ucrania denunciaron este lunes ataques informáticos masivos contra sus aplicaciones de alerta de emergencias que, según denunciaron ambos gobiernos, enviaron notificaciones falsas a la población de ambos países.

En el comunicado, recogido por la agencia de noticias Tass, Moscú afirmó que «la aplicación móvil del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia fue objeto de un ciberataque masivo», lo que permitió a «los atacantes» «enviar información falsa a la población».

Asimismo, el organismo indicó que ya comenzaron los trabajos para corregir la vulnerabilidad de la aplicación móvil y restablecer su funcionamiento normal.

Ciberataques. (Foto: Shahadat Rahman)
Ciberataques. (Foto: Shahadat Rahman)

Ucrania acusa a Rusia del ataque

Desde Kiev, la Fuerza Aérea Ucraniana dijo en Telegram que era «posible que la aplicación Air Alarm haya sido objeto de interferencias enemigas», al tiempo que negó que existiesen «amenazas de radiación», como había alertado el sistema previamente.

Con anterioridad, Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones ataques informáticos organizados por servicios secretos ucranianos, mientras que varios países europeos señalan a Rusia de los mismos y de campañas de desinformación.

Con información de EFE

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