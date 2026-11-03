El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
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Redacción Gestión
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la desescalada del conflicto y la ayuda humanitaria, según anunció el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

para alcanzar un “acuerdo de paz integral y duradero” que “garantice la seguridad para las generaciones venideras”.

El enviado especial adelantó además que los negociadores estadounidenses se reunirán esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para abordar las garantías de seguridad para Ucrania y la futura arquitectura de seguridad europea tras la guerra.

Las conversaciones en Bruselas también incluirán las oportunidades económicas para respaldar la reconstrucción de Ucrania, mientras que la ronda de Abu Dabi abordará los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada de tensiones y la ayuda humanitaria, así como los próximos pasos hacia la paz.

Paralelo a ello, la guerra sigue dejando bajas. Alrededor de 24 personas murieron en la localidad de Komishuvaja, en la región ucraniana de Zaporiyia, en un ataque ruso con una decena de bombas aéreas contra una escuela donde la población recibía ayuda humanitaria, según el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Entre los fallecidos hay dos integrantes de los equipos de rescate y cuatro policías.

la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí”.

Las nuevas conversaciones se enmarcan en los esfuerzos de Trump por acercar posiciones con Putin, en un proceso que ha generado tensiones con Kiev.

y las concesiones que debería hacer Ucrania.

Elaborado con información de EFE.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reunido con Kirill Budanov, Steve Witkoff, Rustem Umerov, Igor Kostyukov y Jared Kushner durante las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Foto: EFE/EPA/Tribunal Presidencial de los EAU
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reunido con Kirill Budanov, Steve Witkoff, Rustem Umerov, Igor Kostyukov y Jared Kushner durante las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Foto: EFE/EPA/Tribunal Presidencial de los EAU

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