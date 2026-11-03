Moscú pidió reforzar la diplomacia tras las amenazas de Trump y los reportes sobre una posible reanudación de los bombardeos. (Foto de ATTA KENARE / AFP / Archivo).
Moscú pidió reforzar la diplomacia tras las amenazas de Trump y los reportes sobre una posible reanudación de los bombardeos. (Foto de ATTA KENARE / AFP / Archivo).
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Redacción Gestión
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tras las señales de posibles nuevos ataques militares contra la República Islámica.

“Las señales de que se están planeando nuevas acciones militares contra la República Islámica son extremadamente alarmantes”, señaló la portavoz del ministerio, María Zajárova.

para normalizar la situación en el país.

“Respaldamos los esfuerzos de los mediadores y, por nuestra parte, facilitamos el proceso de negociación. Reiteramos nuestra disposición a contribuir tanto a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables como a su posterior implementación”, añadió.

Como se recuerda,

Al mismo tiempo, medios estadounidenses informaron de que Trump abordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de reanudar los bombardeos.

El medio estadounidense The Atlantic planteó varios posibles escenarios para una campaña militar en Irán que Washington podría considerar tras las legislativas, entre ellos ataques contra el programa nuclear y la infraestructura militar iraní. Aunque la publicación no descarta la vía diplomática.

Elaborado con información de EFE.

Moscú pidió reforzar la diplomacia tras las amenazas de Trump y los reportes sobre una posible reanudación de los bombardeos. Foto: EFE/Yuri Kochetkov
Moscú pidió reforzar la diplomacia tras las amenazas de Trump y los reportes sobre una posible reanudación de los bombardeos. Foto: EFE/Yuri Kochetkov

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