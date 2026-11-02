Los asesinatos de periodistas aumentaron un 20% durante 2024 y 2025 en comparación con el periodo anterior, debido principalmente al incremento de muertes en países afectados por conflictos armados, especialmente en Palestina, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

De acuerdo con una nueva edición de su informe sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos, el organismo contabilizó 189 comunicadores asesinados entre ambos años. Del total, 92 muertes ocurrieron en 2024 y otras 97 en 2025 .

Países en conflicto concentran las víctimas

El estudio señala que 127 asesinatos, equivalentes al 67% del total, se produjeron en países en conflicto. Esta situación profundiza una tendencia que comenzó en 2023 y que está relacionada, en buena medida, con ataques mediante drones, responsables de más de una cuarta parte de las muertes.

La Unesco también advirtió sobre el incremento de asesinatos de periodistas en grupo en zonas de guerra, una situación que podría indicar que fueron seleccionados deliberadamente como objetivos. Según el organismo, estos hechos podrían constituir crímenes de guerra.

En los últimos 20 años, desde que inició el seguimiento sistemático de estos casos en 2006, la organización ha registrado 1,641 asesinatos de periodistas, trabajadores de medios de comunicación y creadores de contenido en redes sociales. En promedio, se produjo una muerte cada cuatro días.

Por regiones, los países árabes encabezaron las cifras con 97 periodistas asesinados. Palestina concentró 62 casos: 30 en 2024 y 32 en 2025.

América Latina y el Caribe contabilizaron 37 asesinatos de periodistas durante el periodo de tiempo, frente a los 34 registrados en Asia y el Pacífico. Foto: EFE.

América Latina y el Caribe ocuparon el segundo lugar, con 37 víctimas: 14 durante 2024 y 23 en 2025. Le siguieron Asia y el Pacífico, con 34 asesinatos, mientras que Europa central y oriental registró 14 casos.

En contraste, los países que no atraviesan conflictos armados alcanzaron 62 asesinatos durante el bienio, la cifra más baja de los últimos 18 años.

Periodistas locales, los más expuestos

Otro dato del informe es que el 93% de los periodistas asesinados perdió la vida en su propio país. La Unesco señala que los comunicadores locales que cubren conflictos armados, corrupción, política y delincuencia continúan siendo el grupo más vulnerable, frente a los corresponsales y enviados especiales extranjeros.

En cuanto a las mujeres periodistas, se registraron 14 asesinatos, la misma cantidad que en el periodo anterior. Sin embargo, debido al aumento general de víctimas, su participación descendió al 7%, el porcentaje más bajo en una década. Todas, salvo una, murieron en países afectados por conflictos.

La impunidad vuelve a aumentar

La investigación también advierte sobre el retroceso en la lucha contra la impunidad. La tasa de casos sin resolver de asesinatos de periodistas llegó al 86%, un punto porcentual más que hace dos años y un nivel similar al registrado en 2022. No obstante, permanece por debajo del 95% alcanzado en 2012.

Para elaborar el informe, la Unesco solicitó información a sus Estados miembros sobre 1,358 casos pendientes de resolución. Las consultas comprendieron a 78 países, de los cuales 30 no remitieron respuestas, una cifra superior a la de la evaluación anterior.

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Además de los asesinatos, el organismo alertó sobre otros riesgos para el ejercicio del periodismo, entre ellos las agresiones, el acoso judicial, las detenciones arbitrarias y las intimidaciones.

Con información de organizaciones de la sociedad civil, el informe también reportó entre 98 y 160 desapariciones de periodistas durante 2024 y 2025. En cuanto a las detenciones, las cifras recopiladas por Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas oscilaron entre 466 y 938 casos.

Con información de EFE.