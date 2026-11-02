Perupetro S.A. y el Consorcio Camisea suscribieron hoy dos convenios de evaluación técnica (CET) por las Áreas CXVIII y CXIX, ubicadas en el departamento de Cusco, para evaluar el potencial prospectivo de la Cuenca Ucayali, una de las zonas con mayor relevancia geológica en el país.

Según informó Perupetro, dicho consorcio está conformado por empresas con amplia experiencia en la industria energética nacional e internacional, incluyendo a los operadores del Proyecto Camisea, cuya participación refleja el interés de las empresas por continuar evaluando nuevas oportunidades de inversión en el Perú.

Los CET tendrán una vigencia de 24 meses, período durante el cual el Consorcio realizará evaluaciones técnicas integrales destinadas a determinar el potencial hidrocarburífero de las Áreas CXVIII y CXIX e identificar las zonas con mayor interés prospectivo para futuras inversiones exploratorias.

Programa de trabajo

El programa de trabajo comprende el análisis de la información geológica y geofísica disponible en el Banco de Datos de Perupetro.

Consorcio Camisea realizará investigación sobre potencial de hidrocarburos en la cuenca Ucayali

Los estudios de gabinete permitirán actualizar el conocimiento del subsuelo y reducir los riesgos e incertidumbre asociada a futuros proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Los convenios de evaluación técnica se limitan estrictamente a la realización de actividades de gabinete y al análisis técnico de la información existente, sin que se contemple la ejecución de actividades dentro del área a evaluar.

Zona con potencial geológico

Ambas áreas se encuentran ubicadas en el departamento de Cusco, provincia de La Convención, distritos de Megantoni y Echarate y forman parte de una zona con relevante potencial geológico, indicó la citada agencia estatal.

Esos lotes se sitúan además cerca a importantes desarrollos gasíferos del país, lo que incrementa el interés de las empresas especializadas en exploración y evaluación de recursos hidrocarburíferos.

Con este CET, el consorcio tendrá el derecho de primera opción para negociar futuros contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos, por toda o parte de las áreas, antes de finalizar el plazo acordado.

ya van 24 CET suscritos

Perupetró aseguró que continúa dinamizando la agenda exploratoria del país, impulsando estudios de cuencas sedimentarias de alto valor geológico y generando las condiciones necesarias para atraer inversiones sostenibles y asegurar el desarrollo energético del Perú.

Desde el año 2023 a la fecha, indicó que ha suscrito un total de 24 Convenios, seis de ellos este año. Del total de CET suscritos, tres están en camino a convertirse en contratos de licencia con reconocidas empresas de talla mundial.