Grupo UNACEM registró desembolsos de inversión de capital (CAPEX) por S/ 530 millones al cierre de septiembre de 2026, un incremento de 11.7% frente al mismo periodo del año anterior. Entre sus principales proyectos figuran el desarrollo de una nueva planta de cal junto con Grupo Calidra y el inicio de la construcción de la central solar Solimana, a cargo de CELEPSA.

En el caso de la planta de cal, el grupo reportó una inversión de S/ 125 millones en lo que va del año. A este proyecto se suma Solimana, una central solar que tendrá una capacidad instalada de 257 MW y cuya entrada en operación comercial está prevista para el segundo trimestre de 2028. La compañía también contempla proyectos de modernización de equipos, renovación de flota y mejoras operativas en sus distintas unidades de negocio.

“Seguimos avanzando en inversiones estratégicas que fortalecen nuestra capacidad y competitividad, manteniendo un enfoque riguroso en la eficiencia operativa y la disciplina de capital. Nuestro objetivo es que el crecimiento de los volúmenes se traduzca progresivamente en una mejora sostenible de los márgenes y en una mayor generación de valor”, señaló Álvaro Morales, CFO de Grupo UNACEM.

Grupo UNACEM refuerza su negocio de energía en Perú

En el negocio de generación eléctrica en Perú, CELEPSA registró ingresos por S/ 394.1 millones durante el tercer trimestre de 2026, un crecimiento de 91.1% frente al mismo periodo de 2025, debido a la incorporación de nuevos clientes a su cartera. Sin embargo, su rentabilidad estuvo afectada por los mayores costos de adquisición de electricidad en el mercado spot, en un contexto de menor disponibilidad hídrica y eólica.

Frente a este escenario, CELEPSA suscribió un contrato de largo plazo con Zelestra para adquirir aproximadamente 450 GWh anuales de electricidad renovable a partir del segundo trimestre de 2027. El acuerdo busca reducir su exposición a la volatilidad del mercado eléctrico. CELEPSA también está a cargo de la construcción de la central solar Solimana.

En el mercado peruano, UNACEM Perú registró ingresos por S/ 913.7 millones, un crecimiento de 18.5% frente al tercer trimestre de 2025. Este resultado respondió, en parte, a la incorporación gradual de las ventas de concreto desde julio de 2025 y al desempeño de su negocio cementero. Los despachos de cemento aumentaron 5%, hasta alcanzar 1,639 mil toneladas.

El EBITDA de UNACEM Perú llegó a S/ 238.3 millones, 1.7% más que los S/ 234.4 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este indicador mide el resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y permite evaluar el desempeño operativo de los negocios.

El dinamismo de los despachos continuó en octubre, cuando la compañía alcanzó 581,000 toneladas, por encima de las 572,000 toneladas registradas en septiembre. Este último mes había representado el mayor nivel mensual desde octubre de 2022.

Por su parte, UNICON Perú registró ingresos por S/ 235.2 millones durante el trimestre, en un contexto de menores volúmenes de concreto premezclado, asociados a la etapa final de grandes obras de infraestructura, como la Línea 2 del Metro de Lima. Sus resultados también reflejaron la reorganización comercial mediante la cual UNACEM Perú asumió gradualmente la comercialización de concreto.

Grupo UNACEM desarrolla proyectos de modernización de equipos, renovación de flota y mejoras operativas en sus distintas unidades de negocio.

Operaciones en Chile y Ecuador también elevaron sus ingresos

En Chile, la operación cementera registró ingresos por 22,058.4 millones de pesos chilenos, un incremento de 39.6% frente al tercer trimestre de 2025, impulsado por mayores despachos y precios promedio del cemento. El EBITDA de UNACEM Chile alcanzó 1,488.4 millones de pesos chilenos, frente a los 387.9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El aumento de los volúmenes se apoyó en la operación del molino de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

En contraste, UNICON Chile registró un menor desempeño en términos de rentabilidad, con un EBITDA de 256.3 millones de pesos chilenos, debido a mayores costos de combustible que afectaron sus márgenes. Los despachos de cemento en Chile crecieron 67.5%, hasta 216 mil toneladas.

En Ecuador, UNACEM alcanzó ingresos por US$ 60.1 millones, un crecimiento de 27.4% frente a los US$ 47.2 millones del tercer trimestre de 2025. El resultado estuvo impulsado por mayores volúmenes y precios promedio del cemento. Los despachos aumentaron 20.2% frente al mismo periodo del año anterior. Aunque la operación enfrentó mayores costos de energía, su capacidad de autogeneración eléctrica permitió mitigar parcialmente el impacto, al acceder a costos inferiores a los del mercado eléctrico ecuatoriano.

En Estados Unidos, UNACEM North America registró ingresos por US$ 102.5 millones, un crecimiento de 4.3% respecto a los US$ 98.3 millones del tercer trimestre de 2025, acompañado de mayores volúmenes en todas sus líneas de negocio.

Esta tendencia continuó en el acumulado a octubre, con crecimientos de doble dígito en los volúmenes de agregados y concreto premezclado, y de un dígito en cemento, frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, los márgenes estuvieron presionados por el incremento de los costos del diésel y un entorno de tasas de interés elevadas.

La operación de UNACEM North America enfrentó presiones en sus márgenes por el incremento de los costos del diésel y las tasas de interés.

A nivel consolidado, los ingresos de Grupo UNACEM crecieron 17.1% durante el tercer trimestre de 2026, impulsados por mayores volúmenes de venta en sus principales operaciones. El EBITDA se situó en S/ 278.7 millones, afectado por presiones de costos en los negocios de generación de energía eléctrica en Perú, cemento en Ecuador y concreto en Estados Unidos.

De cara al cierre del año, Pedro Lerner, CEO de Grupo UNACEM, señaló que esperan que la demanda de cemento en Perú se mantenga sólida, respaldada por nuevos proyectos de infraestructura y contratos con el sector minero. Asimismo, prevén que el EBITDA anual se mantenga estable frente a 2025. Según el ejecutivo, el foco del grupo está en convertir el crecimiento de sus operaciones en una rentabilidad sostenible, mediante una mayor eficiencia operativa y generación de valor de largo plazo.