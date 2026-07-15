Este jueves 16 de julio en “Diálogos”, un espacio de conversación promovido por Diario Gestión, se analizarán los avances y desafíos del factoring como herramienta para la financiación de las micro y pequeñas empresas.

Esta edición, “Diez años de factoring: La agenda pendiente para el financiamiento MYPE”, se realiza con el apoyo de Cavali x Nuam y reunirá a especialistas del sector financiero, reguladores y representantes de las MYPE para debatir propuestas que faciliten el acceso al crédito y mejoren los mecanismos de pago y liquidez para las empresas pequeñas.

El periodista Omar Mariluz moderará la mesa de conversación que estará conformada por César Quispe, titular del Ministro de Producción, Francisco Paz, gerente de Factoring de Macrocapitales, Víctor Sánchez, gerente general de CAVALI y Oscar Orcón, director de la Dirección General de Mercados Financieros del MEF.

Los interesados podrán seguir desde las 10 a.m. por las plataformas del diario LinkedIn, YouTube y Facebook el diálogo de los especialistas y sus propuestas que impulsen el crecimiento y la formalización de las micro y pequeñas empresas.