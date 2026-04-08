El monto negociado mediante facturas negociables alcanzó los S/ 8,426 millones hasta febrero, creciendo 13.2% más que en el 2025, informó el Ministerio de la Producción (Produce).

Según indicaron, en lo que va del año se han registrado 337,212 facturas negociables, lo que evidencia que este instrumento continúa ganando terreno como una alternativa clave para el financiamiento, especialmente para las micro y pequeñas empresas (mypes).

De hecho, Produce estima que el 82% de las empresas que utilizan este instrumento son mypes.

“Las facturas negociables están transformando la forma en que las empresas, especialmente las MYPE, acceden al financiamiento. Este mecanismo no solo impulsa la liquidez de miles de negocios, sino que también fortalece sectores clave como servicios, comercio e industria, contribuyendo al desarrollo económico del país”, comentó César Quispe, titular del Produce.

Participación por sectores

El informe de Produce resalta que las mypes representan el 86.8% de las empresas que acceden a facturas negociables en el sector servicios, mientras que en comercio alcanzan el 73.9%.

Asimismo, en sectores como construcción y pesca, la participación de las MYPE llega al 89.9% y 90%, respectivamente. En tanto, en minería alcanza el 83.1%.

A nivel regional, Lima concentra el 80.5% del monto total negociado, equivalente a S/ 6,786 millones. Le siguen Callao, Arequipa, La Libertad, Ica y Piura, que en conjunto representan el 14.6% del total.