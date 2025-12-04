En este 2025 se espera un avance de alrededor de 20% frente al 2024, según Cavali, filial de nuam.

Así, se alcanzaría un volumen de S/ 52,000 millones anuales.

Sin embargo, a septiembre, solo registra 25,940 proveedores, y el histórico acumulado es de 57,511.

De acuerdo con ComexPerú, en el 2024 hay 6.1 millones de mypes en el país.

A septiembre, se registran 25,940 proveedores en factoring en el año. (Foto: Produce)

El factoring es una herramienta a través de la cual las empresas (usualmente mypes) pueden obtener liquidez inmediata mediante el descuento de sus facturas. A cambio, transfieren esa promesa de pago a un banco o empresa de factoring, entidad que posteriormente hace el cobro al deudor (pagador o compañía que compra bienes y servicios a la mype).

Según Dilma Aranda, gerente senior de mercados alternativos de financiamiento y servicios digitales de nuam, uno de los retos para impulsar el mercado del factoring es procurar que los pagadores “no bloqueen” el uso de las facturas negociables.

“(Los pagadores) tienen de cierta forma la sartén por el mango porque si el proveedor quiere sostener a largo plazo la relación comercial, el pagador le dice: no operes con facturas negociables o emíteme facturas al contado”, comentó a Gestión.

“Seguramente el proveedor le va a emitir al contado, pero realmente (el comprador) le va a pagar cuando quiere”, agregó.

Al contado

Aranda explicó que cuando las facturas comerciales se emiten al contado no pasan inmediatamente por la plataforma de confirmación de la Sunat, donde sí van las facturas al crédito.

A las facturas ingresadas en la Sunat se aplica la conformidad presunta. Es decir, si pasan 8 días calendario desde el registro del comprobante y el pagador no ha presentado objeción, la factura se considera automáticamente aceptada. Por lo tanto, puede ser negociada mediante factoring,

En cambio, con las facturas al contado no se da ese procedimiento tan expeditivo. Solo una vez que el proveedor decide recurrir al factoring, va a una entidad de financiamiento (banco, empresa de factoring u otro) que, a su vez, registra la factura en Cavali, en el sistema Factrack. Solo a partir de ese momento, comienzan a contarse los 8 días calendario para la conformidad presunta, detalló Aranda.

Ricardo Gallo, presidente de Apefac, coincidió en que las empresas pueden solicitar la emisión de facturas al contado para retrasar el proceso del factoring.

Sin embargo, señaló que también lo hacen para poder descontar esas facturas para el cálculo del Impuesto a la Renta (IR) sin que tener que registrarlas en el sistema de la Sunat, donde habría un mayor escrutinio. “Existe, además, desconocimiento por parte de los emisores de la factura (y automáticamente las ingresan al contado)”, añadió.

A las facturas ingresadas en la Sunat se aplica la conformidad presunta. (Foto: Freepik)

Trabas

“Muchas empresas, por ejemplo, dicen a sus proveedores: espera a que la factura se registre en mi sistema para que tú puedas hacer factoring, o tienes que esperar a que yo pague la detracción, y así sucesivamente. Ponen trabas que no están establecidas en la ley”, manifestó Gallo.

Así, el ritmo de avance estimado anual del factoring de 20% en este 2025 sería más lento que en el 2021 (72.8%), 2022 (38.4%) o 2023 (24.7%). En el 2024, subió 13.4%.

Otro reto pendiente en el factoring es llevar el producto a más vendedores pequeños. “Las empresas de factoring ven de lejos o con pinzas a las microempresas. Hay mucho espacio todavía (para incluir a más proveedores)”, dijo Aranda.

En tal sentido, precisó que la mayoría de las operaciones de factoring son “con recurso”. Es decir, si bien la entidad de financiamiento va a cobrarle al deudor de la factura, el proveedor también se hace responsable del pago.

“Algunas entidades de financiamiento les hacen (a los proveedores) firmar un pagaré”, mencionó la ejecutiva.

Gallo, de Apefac, confirmó lo anterior y explicó que, en el factoring con recurso, luego del deudor, el proveedor es, en segunda instancia, responsable del cumplimiento de la obligación.

“Tú (como empresa de factoring o banco) tratas de cubrirte tanto por un lado como por el otro”, afirmó.

Evolución en este trimestre

El monto de facturas negociables alcanzó los S/ 38,056 millones a septiembre, con un crecimiento de 22% respecto de igual periodo del 2024. Del monto total registrado, S/ 9,051 millones corresponden a proveedores mipymes, 18% más que hace una año, según Cavali.

A esa fecha, se reportaron 29,109 adquirentes (pagadores) con facturas registradas durante este 2025.

“Es propio de la naturaleza del cuarto trimestre (que sea más dinámico), desde octubre ya comienza la campaña navideña”, sostuvo Dilma Aranda, de nuam.