El ministro de la Producción, César Quispe Luján, afirmó que durante todo el 2025 no se registró el ingreso de embarcaciones ilegales dentro de las 200 millas del dominio marítimo peruano, en respuesta a recientes advertencias sobre pérdidas económicas vinculadas a la pesca ilegal.

El titular del sector fue enfático al señalar que los registros oficiales del ministerio descartan cualquier incursión extranjera no autorizada en aguas nacionales. “En nuestro mar no ha habido pesca ilegal, podemos decirlo con toda seguridad. Tenemos sistemas que evidencian que no ha habido pesca dentro de las 200 millas”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de que la Cámara de Comercio de Lima advirtiera que el Perú perdería aproximadamente 800 millones de dólares al año debido a la pesca ilegal atribuida principalmente a flotas extranjeras. Frente a ello, Quispe Luján rechazó dichas estimaciones y reiteró que no existen evidencias de incursiones ilegales dentro del territorio marítimo nacional.

El ministro explicó que es posible que pescadores artesanales peruanos, al realizar faenas más allá del límite marítimo, coincidan con embarcaciones extranjeras que operan fuera de las 200 millas, lo que podría generar percepciones erróneas sobre una supuesta invasión en aguas peruanas.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).

Nuevo sistema de monitoreo

Las declaraciones fueron brindadas en el distrito de San Isidro, durante la inauguración de un centro de monitoreo que permitirá supervisar en tiempo real la actividad pesquera en el litoral. Según el ministro, esta herramienta tecnológica fortalecerá el control marítimo y contribuirá a prevenir eventuales incursiones irregulares.

Coordinaciones para el voto de investidura

En el plano político, Quispe Luján también se refirió al próximo pedido de voto de investidura del gabinete ante el Congreso. Indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, ya inició reuniones con distintas bancadas parlamentarias para coordinar la presentación.

“Es un compromiso del premier, quien está coordinando con las diferentes bancadas y con el señor presidente. La fecha se definirá próximamente”, precisó.

Asimismo, el ministro señaló que el Consejo de Ministros ya aprobó un plan de trabajo para los próximos cuatro meses, periodo en el que el Ejecutivo buscará avanzar en sus principales líneas de acción.