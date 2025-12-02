La madrugada del lunes, un naufragio sorprendió el distrito de Iparía, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Un derrumbe ocurrido alrededor de las 5:00 a.m. cayó sobre dos embarcaciones que se encontraban en el puerto -Rápido Oriente y Deo Rigo- dejando al menos 12 muertos, cuatro desaparecidos y 23 sobrevivientes, según el último reporte oficial.

El deslizamiento sorprendió a las naves cuando realizaban maniobras de desembarque hacia comunidades nativas tras partir desde Pucallpa.

Rápido Oriente terminó completamente sumergida, mientras que Deo Rigo quedó severamente dañada. Entre los pasajeros viajaban pobladores de comunidades ribereñas, docentes, profesionales, jóvenes y menores de edad.

Hasta el momento, 11 de las 12 víctimas han sido identificadas, mientras continúa el proceso para reconocer al último fallecido.

Trágico accidente pluvial en Ucayali. (@MarcoAn42551200)

Las labores de búsqueda continúan a cargo de la Policía de Salvataje, que ha desplegado equipos en coordinación con otras instituciones. La geografía de la zona y las limitaciones logísticas complican el trabajo, pero el uso de un helicóptero ha permitido ampliar el rastreo y evacuar a heridos.

Los 23 sobrevivientes fueron trasladados a la posta médica de Iparía; sus lesiones no son graves. Entre ellos se encuentra un bebé en condición estable, cuyo eventual traslado a Pucallpa dependerá de la evaluación médica y del consentimiento familiar. Las autoridades esperan brindar un informe actualizado en las próximas horas.