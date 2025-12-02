El deslizamiento sorprendió a las naves cuando realizaban maniobras de desembarque hacia comunidades nativas tras partir desde Pucallpa. (Foto: X - @MarcoAn42551200)
El deslizamiento sorprendió a las naves cuando realizaban maniobras de desembarque hacia comunidades nativas tras partir desde Pucallpa. (Foto: X - @MarcoAn42551200)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La madrugada del lunes, un naufragio sorprendió el distrito de Iparía, en la provincia de Coronel Portillo, región . Un derrumbe ocurrido alrededor de las 5:00 a.m. cayó sobre dos embarcaciones que se encontraban en el puerto -Rápido Oriente y Deo Rigo- dejando al menos 12 muertos, cuatro desaparecidos y 23 sobrevivientes, según el último reporte oficial.

El deslizamiento sorprendió a las naves cuando realizaban maniobras de tras partir desde Pucallpa.

LEA TAMBIÉN: Alerta en colegios: el 58% de las instituciones en Lima necesitan mejoras viales para evitar accidentes

Rápido Oriente terminó completamente sumergida, mientras que Deo Rigo quedó severamente dañada. Entre los pasajeros viajaban pobladores de comunidades ribereñas, docentes, profesionales, jóvenes y menores de edad.

Hasta el momento, 11 de las 12 víctimas han sido identificadas, mientras continúa el proceso para reconocer al último fallecido.

Trágico accidente pluvial en Ucayali. (@MarcoAn42551200)
Trágico accidente pluvial en Ucayali. (@MarcoAn42551200)
LEA TAMBIÉN: Identifican a fallecidos tras despiste de bus en vía Interoceánica Cusco-Madre de Dios

Las labores de búsqueda continúan a cargo de la Policía de Salvataje, que ha desplegado equipos en coordinación con otras instituciones. La geografía de la zona y las limitaciones logísticas complican el trabajo, pero el uso de un helicóptero ha permitido ampliar el rastreo y evacuar a heridos.

Los 23 sobrevivientes fueron trasladados a la posta médica de Iparía; sus lesiones no son graves. Entre ellos se encuentra un bebé en condición estable, cuyo eventual traslado a Pucallpa dependerá de la evaluación médica y del consentimiento familiar. Las autoridades esperan brindar un informe actualizado en las próximas horas.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi rematará terrenos, casas y otros ubicados en Lima, Puno, Ucayali y Tacna: ¿Cuándo?
Ucayali: Contraloría detectó más de 8,000 equipos médicos que no se emplean en pacientes
Perupetro en busca de petróleo en cuencas de Ucayali y Talara: ya firmó convenios para estudios técnicos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.