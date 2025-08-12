La Región Policial del Cusco informó que se ha identificado a los tres fallecidos y más de 20 heridos que dejó esta madrugada el despiste de un bus de transporte interregional de la empresa “Crespo Tours” en la vía Interoceánica Cusco-Madre de Dios.

La tragedia ocurrió alrededor de las 05:00 horas, a la altura del Puente Fortaleza, del distrito de Quincemil, provincia de Quispicanchi. El bus de placa de rodaje B7D-954, se fue a una pendiente con vegetación, cuando circulaba entre la ciudad de Cusco y Puerto Maldonado.

Producto del accidente, lamentablemente fallecieron tres personas: Javier Cereceda Chanco (conductor), Aurelio Auccapuma Sallo (conductor) y la pasajera Evarista Quispe De Huillca (70 años).

LEA TAMBIÉN: Inician proceso de licitación para distribución del gas natural en la ciudad de Cusco

Asimismo, 22 pasajeros resultaron heridos y fueron atendidos en el Centro de Salud de Quincemil: Francisco Huillca Quispe (44), Dalmecia Zárate Cavero (33), K.H.Z. (02), María Riveros Loayza (64), Andrés García Guillén (72), Betty Gabriela Arévalo Fatama, Mily Conto Páucar, Algen Lee Infanto Conto, Rolando Carrera Luján y Facundo Mamani Yucra (30).

Además, Francisco Condori Arizaga (31), Aquilina Choqque Illatingo (30), Edison Díaz Zevallos (20), Amelia Hancco Bustinza (30), Ever Abad Luque Bellido (21), José Luis Qquecaño Huisa (34), Tomás Puma Páucar (26), Mario Puma Páucar (21), René López Cabrera (39), Honorato Huaranga Huamán (50), Leonidad Perca Pereira (37) y Pablo Ccahua Huallpa (46)

Efectivos policiales de la comisaría PNP Quincemil, junto a personal de salud, continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes, brindando apoyo a los afectados y ejecutando las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.