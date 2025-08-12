Efectivos policiales de la comisaría PNP Quincemil, junto a personal de salud, continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes. (Foto: Difusión)
Efectivos policiales de la comisaría PNP Quincemil, junto a personal de salud, continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Región Policial del informó que se ha identificado a los tres fallecidos y más de 20 heridos que dejó esta madrugada el despiste de un bus de transporte interregional de la empresa “Crespo Tours” en la vía Interoceánica Cusco-Madre de Dios.

La tragedia ocurrió alrededor de las 05:00 horas, a la altura del Puente Fortaleza, del distrito de Quincemil, provincia de Quispicanchi. El bus de placa de rodaje B7D-954, se fue a una pendiente con vegetación, cuando circulaba entre la ciudad de Cusco y Puerto Maldonado.

Producto del accidente, lamentablemente fallecieron tres personas: Javier Cereceda Chanco (conductor), Aurelio Auccapuma Sallo (conductor) y la pasajera Evarista Quispe De Huillca (70 años).

LEA TAMBIÉN: Inician proceso de licitación para distribución del gas natural en la ciudad de Cusco

Asimismo, 22 resultaron heridos y fueron atendidos en el Centro de Salud de Quincemil: Francisco Huillca Quispe (44), Dalmecia Zárate Cavero (33), K.H.Z. (02), María Riveros Loayza (64), Andrés García Guillén (72), Betty Gabriela Arévalo Fatama, Mily Conto Páucar, Algen Lee Infanto Conto, Rolando Carrera Luján y Facundo Mamani Yucra (30).

Además, Francisco Condori Arizaga (31), Aquilina Choqque Illatingo (30), Edison Díaz Zevallos (20), Amelia Hancco Bustinza (30), Ever Abad Luque Bellido (21), José Luis Qquecaño Huisa (34), Tomás Puma Páucar (26), Mario Puma Páucar (21), René López Cabrera (39), Honorato Huaranga Huamán (50), Leonidad Perca Pereira (37) y Pablo Ccahua Huallpa (46)

Efectivos policiales de la comisaría Quincemil, junto a personal de salud, continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes, brindando apoyo a los afectados y ejecutando las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

TE PUEDE INTERESAR

Declaran estado de emergencia en distritos de Cusco y Ayacucho por 60 días: Los detalles
C3 Metals explora proyecto de cobre Khaleesi: activará perforación en Cusco
Ella es la chef detrás de la cocina de El Tupay: el restaurante más elegante del Cusco

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.