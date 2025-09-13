Tres obreros fallecieron este sábado tras el derrumbe de un muro de contención en una obra de construcción ubicada en la calle Margaret Mitchell, en el distrito de San Borja, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió mientras los trabajadores realizaban excavaciones para construir un sótano y colocaban placas de concreto como medida de protección. Según versiones preliminares, una maniobra fallida provocó el colapso de una de las estructuras, que sepultó a los operarios en la zona de excavación.

La emergencia movilizó a más de diez unidades del Cuerpo General de Bomberos, incluyendo brigadas de rescate, ambulancias y equipos especializados en estructuras colapsadas. Personal del SAMU certificó las muertes y la Policía Nacional y serenos acordonaron la zona a la espera de los peritos del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos.

“Esto ocurrió a las 12:17 p.m. y estamos esperando que vengan los peritos para que puedan hacer su trabajo y que nosotros liberemos a los cuerpos”, confirmó el comandante de los bomberos, Iván Calvo.

Familiares de las víctimas permanecieron en los exteriores de la obra, entre llanto y reclamos, y denunciaron falta de información por parte de la constructora. “Nosotros recibimos la noticia mediante su tío que trabaja con él. Lo que sucedió aquí es una negligencia… Debería caerle todo el peso de la ley a esta empresa”, declaró un pariente a medios locales.

La empresa responsable de la obra aún no ha sido identificada oficialmente; las autoridades anunciaron que abrirán las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del derrumbe, así como verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral en la obra.