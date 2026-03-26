Israel e Irán intercambiaron disparos de nuevo, en el quinto día de ataques en su enfrentamiento más intenso de la historia, lo que avivó los temores de un conflicto prolongado que podría extenderse por todo Oriente Medio. (Foto de ATTA KENARE / AFP)
Israel e Irán intercambiaron disparos de nuevo, en el quinto día de ataques en su enfrentamiento más intenso de la historia, lo que avivó los temores de un conflicto prolongado que podría extenderse por todo Oriente Medio. (Foto de ATTA KENARE / AFP)
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, cuyo precio bordea los 100 dólares por barril.

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que este contexto

Por ello, advirtió que el impacto será mayor en el sector agrícola, porque el encarecimiento del crudo presiona directamente el precio de fertilizantes como la urea y de granos como trigo, soja y maíz.

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Asimismo, detalló que el

En el caso del mercado peruano, este depende casi totalmente de la importación de urea y soja, y en un 75% del trigo y maíz. El trigo subió a unos 0.29 centavos de dólar por kilo, mientras el maíz 0.25centavos de dólar por kilo.

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Perú importa cada año más de 4.7 millones de toneladas de maíz, 2.2 millones de toneladas de trigo y cerca de 1.8 millones de toneladas de soja.

Por ello,, además de afectar a los sectores avícola, porcino, agrícola y ganadero y trasladar el encarecimiento de combustibles al transporte, la energía y otros bienes y servicios.

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“Los rubros más expuestos, como alimentos, transporte, energía y restaurantes, concentran más del 60 % del gasto de los hogares peruanos, siendo el rubro de alimentos el de mayor peso. Esto implica que cualquier incremento en estos sectores tendría un impacto significativo en la inflación”, precisó.

La CCL advirtió que el alza del petróleo por conflicto en Medio Oriente encarece los fertilizantes, lo cual presiona los precios de la canasta básica en Perú. (Foto: Pexels)
La CCL advirtió que el alza del petróleo por conflicto en Medio Oriente encarece los fertilizantes, lo cual presiona los precios de la canasta básica en Perú. (Foto: Pexels)

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