La escalada del conflicto en Medio Oriente ya genera efectos económicos que podrían afectar a los peruanos, debido a que el bloqueo del Estrecho de Ormuz ha elevado la volatilidad del petróleo, cuyo precio bordea los 100 dólares por barril.

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que este contexto golpea sobre todo a países importadores como Perú, ya que el alza de combustibles incrementa los costos de transporte y logística, lo que termina elevando los precios de los alimentos.

Por ello, advirtió que el impacto será mayor en el sector agrícola, porque el encarecimiento del crudo presiona directamente el precio de fertilizantes como la urea y de granos como trigo, soja y maíz.

Asimismo, detalló que el Medio Oriente concentra hasta el 50% de las exportaciones de urea, cuyo precio llegó a 0.50 centavos de dólar por kilo en marzo de 2026, lo que representó un aumento de 16% en un mes, encareciendo la producción de cultivos como arroz, papa, café y caña de azúcar.

En el caso del mercado peruano, este depende casi totalmente de la importación de urea y soja, y en un 75% del trigo y maíz. El trigo subió a unos 0.29 centavos de dólar por kilo, mientras el maíz 0.25centavos de dólar por kilo.

Perú importa cada año más de 4.7 millones de toneladas de maíz, 2.2 millones de toneladas de trigo y cerca de 1.8 millones de toneladas de soja.

Por ello, Posada indicó que, de extenderse esta situación, el aumento de los costos de producción podría encarecer la canasta básica, en especial productos como pan, pollo y aceites, además de afectar a los sectores avícola, porcino, agrícola y ganadero y trasladar el encarecimiento de combustibles al transporte, la energía y otros bienes y servicios.

“Los rubros más expuestos, como alimentos, transporte, energía y restaurantes, concentran más del 60 % del gasto de los hogares peruanos, siendo el rubro de alimentos el de mayor peso. Esto implica que cualquier incremento en estos sectores tendría un impacto significativo en la inflación”, precisó.