Carlos Espá fue anunciado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores para el inicio del gobierno de Keiko Fujimori. La presidenta electa afirmó que el excandidato presidencial asumirá el encargo de conducir una política exterior caracterizada “por ser moderna y profesional”.

Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear es un abogado, periodista y comunicador peruano con una trayectoria de más de cuatro décadas en los medios de comunicación y la gestión institucional.

Nació el 1 de septiembre de 1960 en el distrito limeño de Miraflores, alcanzó notoriedad nacional como conductor del programa dominical Cuarto Poder y, posteriormente, incursionó en la política como fundador del partido SíCreo y candidato a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales de 2026.

Formación académica

En el ámbito académico, Espá estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde obtuvo el grado de bachiller y el título de abogado en 1987.

Más adelante realizó una maestría en Ciencia Política en The American University, en Washington D. C., como becario Fulbright. Además, integra la sociedad de honor estadounidense Pi Sigma Alpha, especializada en ciencia política.

Carlos Espá y Keiko Fujimori.. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.

Trayectoria profesional

Su carrera profesional se desarrolló principalmente en el periodismo. Trabajó en medios escritos como La Prensa, El Comercio y la revista Oiga; en Radio Programas del Perú (RPP); y en canales de televisión como Panamericana, América Televisión, Global Televisión y la Voz de América (VOA). Entre 2002 y 2004 condujo el programa de investigación Cuarto Poder, convirtiéndose en uno de los periodistas más reconocidos de la televisión peruana durante ese periodo.

Tras su salida de la televisión, Espá orientó su carrera hacia la comunicación institucional. Entre 2008 y 2023 se desempeñó como director de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, donde estuvo a cargo de las estrategias de prensa, difusión y actividades culturales. Esa experiencia consolidó su perfil en el ámbito de las relaciones institucionales y la diplomacia pública.

En 2023 fundó el partido político SíCreo, del cual es apoderado y principal dirigente. Con esa organización postuló a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026, marcando su primera participación en una contienda electoral. De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no registra antecedentes judiciales y declaró bienes inmuebles, vehículos e ingresos conforme a las exigencias de transparencia para los candidatos.

La trayectoria de Carlos Espá combina experiencia en el periodismo, comunicación estratégica, gestión institucional y actividad política. Su perfil reúne formación jurídica, especialización en ciencia política y una extensa carrera en medios de comunicación, elementos que constituyen la base de su incursión en la vida pública y su propuesta como líder del partido SíCreo.