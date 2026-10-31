La cadena La Bistecca apuesta por nuevos restaurantes en Lima.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

Un comensal puede pasar de una estación de pastas a otra de parrillas, probar platos orientales y terminar el recorrido frente a la mesa de postres. La variedad es parte de la propuesta con la que La Bistecca busca ampliar su presencia en Lima. Tras abrir nuevos locales y evaluar oportunidades en otros distritos de la capital, la cadena también se prepara para afrontar el impacto del Fenómeno El Niño en sus costos. ¿Qué zonas están en la mira y cómo planea contener el alza de sus insumos?

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