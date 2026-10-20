Amura Inmobiliaria desarrolla proyectos boutique en Lima Moderna y Lima Top. Foto: Amura Inmobiliaria
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Karen Guardia Quispe
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En un contexto de crecimiento de doble dígito en la venta de viviendas, el mercado inmobiliario mantiene su dinamismo. Solo en el primer semestre del año se comercializaron 15,477 unidades, un incremento de 26% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 12,308 operaciones. Este escenario viene impulsando a las inmobiliarias a buscar nuevos terrenos y ampliar su presencia, especialmente en los distritos de mayor demanda. Una de ellas es Amura Inmobiliaria, que prepara nuevas inversiones en Surquillo y Barranco, evalúa expandirse hacia otros distritos de Lima y pone la mira en una nueva línea de negocio. ¿De qué se trata?

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