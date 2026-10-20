Alfredo Candela, CEO de Amura Inmobiliaria, contó a Gestión que la compañía, con tres años de operaciones, viene consolidando su crecimiento a través del desarrollo de edificios boutique en Lima Moderna y Lima Top, una estrategia con la que busca diferenciarse de las grandes inmobiliarias que desarrollan proyectos de mayor escala.

“Cuando creamos Amura, la creamos pensando, y queremos sostener esto en el tiempo, en tener proyectos no masivos. No somos una empresa especializada en proyectos masivos, nosotros vamos máximo de 100 unidades hacia abajo”, sostuvo el ejecutivo. En esa línea, su primera apuesta fue Amura 1, un edificio de 18 departamentos ubicado en la calle Julián Sandoval, en Surquillo, que representó ventas aproximadas por US$ 2.5 millones y logró colocar la totalidad de sus unidades en siete meses.

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Tras ese resultado, la inmobiliaria adquirió en noviembre del año pasado un segundo terreno de aproximadamente 400 metros cuadrados (m²) en la calle Rizo Patrón, también en Surquillo, para desarrollar Amura Conecta, un edificio de 11 pisos y 47 departamentos. La propuesta se diferenció por contar con un ingreso desde la calle y una conexión directa hacia un parque, en una zona donde compite con proyectos inmobiliarios de más de 250 unidades.

“Actualmente, Amura Conecta registra un avance comercial de 85% en ventas y otro 10% en separaciones, pese a encontrarse todavía en una etapa inicial de ejecución”, comentó. En paralelo, la compañía desarrolló un proyecto de 28 departamentos en Pueblo Libre, que registra un avance de ventas del 50% y un progreso de obra del 30%. “La construcción del casco (estructura principal del edificio, sin acabados ni instalaciones finales) está prevista para inicios de noviembre, mientras que la entrega se proyecta para febrero del próximo año”, adelantó.

Proyecto Amura Aural, en Barranco: La empresa incursiona en un modelo que combina la venta de departamentos para vivienda con unidades destinadas a alquileres temporales, con la participación de Wynwood. Foto: Amura Inmobiliaria

Barranco y el ingreso a un nuevo negocio

¿Qué viene ahora? Como parte de su estrategia para ampliar su presencia fuera de Lima Moderna, Amura Inmobiliaria alista el inicio de la comercialización de Amura Aural, su primer proyecto en Barranco, ubicado en la calle Teodosio Parreño, cerca del límite con Miraflores y Santiago de Surco . “Queríamos salir un poco de Lima Moderna, a pesar de que nos va bien”, comentó Candela, quien explicó que la ubicación de los terrenos es uno de los principales factores que considera la compañía al momento de evaluar nuevas inversiones.

El edificio contará con 18 pisos más un nivel adicional destinado a áreas comunes, entre ellas espacios de parrillas, coworking y una zona de bienestar. Tendrá tres departamentos por planta, con vistas hacia la Vía Expresa, además de las avenidas Armendáriz y La Castellana.

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Sin embargo, la principal novedad de este desarrollo será su propuesta comercial. La inmobiliaria decidió incorporar a Wynwood , empresa especializada en la administración de alquileres temporales mediante Airbnb, para participar desde la etapa de diseño del proyecto . “La propuesta contempla destinar el 50% del edificio a compradores interesados en invertir en alquileres temporales y el otro 50% a quienes buscan adquirir una vivienda para uso propio”, adelantó.

Esta orientación también se reflejará en el diseño del inmueble, que incorporará espacios específicos para guardar equipaje de los huéspedes, además de un lobby de doble altura y áreas comunes. ¿A qué tipo de compradores apunta? En el caso de Amura Aural, la inmobiliaria apunta a compradores peruanos que residen en el país y en el extranjero, interesados en adquirir departamentos como inversión y destinarlos a alquileres temporales .

Para ello, contempla desarrollar campañas publicitarias en ciudades de Estados Unidos con presencia de peruanos, entre ellas Miami y otras zonas de Florida, además de Nueva Jersey. “Hay muchos peruanos que sí quieren enviar plata para comprar departamentos en inversión. Teniendo un aliado como Wynwood, de verdad que eso también nos suma, porque Wynwood también nos trae clientes para la compra”, sostuvo Candela.

Proyecto de Amura en Surquillo: La inmobiliaria prevé invertir US$ 25 millones en un desarrollo de 100 unidades, que incluirá espacios comerciales en el primer nivel. Foto: Amura Inmobiliaria

Nuevos proyectos en marcha: ¿cuánto invertirá?

Amura Aural no será el único proyecto de la inmobiliaria en Barranco. ¿Cuál será su segunda apuesta? En detalle, la compañía ya firmó una opción de compra para desarrollar un segundo edificio en la misma calle Teodosio Parreño, cuya comercialización prevé iniciar en 2027 . El proyecto tendría 18 pisos y alrededor de 80 departamentos.

“Es un proyecto que lo pensamos lanzar en el cuarto Q del 2027. Hemos firmado una opción de compra”, señaló Candela, quien precisó que la empresa busca consolidar primero su actual apuesta en el distrito antes de avanzar con el siguiente desarrollo.

El ejecutivo también adelantó que la inmobiliaria firmó una opción de compra por un nuevo terreno en Surquillo, cuya adquisición está prevista para noviembre de este año . El proyecto se ubicará en la intersección de las avenidas Miguel Iglesias y Angamos, cerca de los desarrollos que la compañía ya tiene en el distrito, y contará con 100 unidades, 22 pisos de altura y un local comercial en el primer nivel.

“Como nos hemos ganado un nombre en Surquillo y la gente nos conoce como Amura, y ya al tener Amura Conecta como 85% vendido, me veía muy forzado a comprar otro terreno en Surquillo”, aseveró Candela.

La inmobiliaria proyecta iniciar la comercialización de este edificio en marzo de 2027, con una entrega prevista para fines de 2028. Según el ejecutivo, el proyecto tendrá vistas hacia las Torres de Limatambo y Camacho, y aprovechará la cercanía de Surquillo con distritos como San Borja, Miraflores y San Isidro.

La compañía prevé invertir US$ 25 millones en el nuevo desarrollo de Surquillo, mientras que el segundo proyecto de Barranco demandaría US$ 10 millones, de acuerdo con Candela. Ambas cifras corresponden a la inversión en terreno y construcción .

A estas iniciativas se suma Amura Aural, en el que la inmobiliaria invertirá S/ 18 millones (US$ 5.25 millones), también considerando el terreno y la construcción. La entrega de este último proyecto está prevista para el segundo semestre de 2028.

En cuanto a su ritmo de expansión, Candela indicó que a empresa proyecta construir dos edificios al año, pero su estrategia de adquisición contempla un mayor número de terrenos para sostener su crecimiento . “Nosotros pensamos construir dos proyectos por año, pero tenemos que comprar entre cuatro terrenos como proyección por año”, acotó. Como parte de la actividad que generan sus obras, estimó que dos proyectos en ejecución representan alrededor de 300 puestos de trabajo directos y entre 550 y 600 empleos indirectos.

Alfredo Candela, CEO de Amura Inmobiliaria, dijo que la empresa apunta a desarrollar dos proyectos al año y evalúa adquirir terrenos para sostener su crecimiento. Foto: Amura Inmobiliaria

Los otros distritos en el radar de Amura

Además de sus proyectos en Barranco y Surquillo, Amura Inmobiliaria tiene en el radar ingresar a Lince y Jesús María, dos distritos donde identifica oportunidades para continuar su expansión . “Nos gustan Lince y Jesús María. Creemos que son dos distritos que tienen un ritmo de venta bueno y que también tienen ejes de conexión importantes”, expresó Candela.

En Lince, la inmobiliaria viene evaluando terrenos cerca del límite con San Isidro, en el entorno de la avenida Javier Prado y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como en los alrededores del parque Mariscal Castilla. En Jesús María, el interés se concentra en la zona próxima al Lima Cricket y las avenidas Salaverry y alrededores.

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¿Ven la posibilidad de expandirse fuera de Perú o en provincias? Por ahora, la expansión se mantendrá en el mercado peruano. Aunque Candela indicó que en algún momento evaluaron ingresar a Arequipa, sostuvo que la prioridad es consolidar las operaciones de la compañía en Lima durante los próximos años. “Creemos que estos cinco años que se vienen van a ser súper importantes para la compañía”, estimó.

Claves

Componente comercial: Otro cambio en la estrategia de Amura será la incorporación de espacios comerciales en sus próximos desarrollos. A diferencia de sus proyectos anteriores, destinados exclusivamente a vivienda, la compañía busca terrenos compatibles con el comercio zonal para integrar locales comerciales en los primeros niveles de los edificios. El nuevo proyecto de Surquillo será uno de los primeros en incorporar este modelo.

Otro cambio en la estrategia de Amura será la incorporación de espacios comerciales en sus próximos desarrollos. A diferencia de sus proyectos anteriores, destinados exclusivamente a vivienda, la compañía busca terrenos compatibles con el comercio zonal para integrar locales comerciales en los primeros niveles de los edificios. El nuevo proyecto de Surquillo será uno de los primeros en incorporar este modelo. Puntos de carga eléctrica: El edificio también incorporará puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos en las áreas comunes. Según Candela, esta infraestructura forma parte de la apuesta de la inmobiliaria por incorporar nuevos servicios en sus proyectos.

El edificio también incorporará puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos en las áreas comunes. Según Candela, esta infraestructura forma parte de la apuesta de la inmobiliaria por incorporar nuevos servicios en sus proyectos. ¿Multifamily a la vista?: En cuanto al negocio multifamily —edificios destinados al alquiler residencial—, la compañía todavía no contempla ingresar a ese segmento. El ejecutivo mencionó que existen aspectos regulatorios y tributarios que aún no han decidido abordar.

En cuanto al negocio multifamily —edificios destinados al alquiler residencial—, la compañía todavía no contempla ingresar a ese segmento. El ejecutivo mencionó que existen aspectos regulatorios y tributarios que aún no han decidido abordar. Socios: Amura Inmobiliaria inició operaciones en 2023 y tiene como accionista mayoritario a Alfredo Candela, junto con Renato Dongo y Víctor Marcelo. El CEO señaló que su experiencia previa en banca corporativa y en la gerencia de compañías inmobiliarias contribuyó a establecer relaciones con entidades financieras para respaldar el desarrollo de los proyectos.

Amura Inmobiliaria inició operaciones en 2023 y tiene como accionista mayoritario a Alfredo Candela, junto con Renato Dongo y Víctor Marcelo. El CEO señaló que su experiencia previa en banca corporativa y en la gerencia de compañías inmobiliarias contribuyó a establecer relaciones con entidades financieras para respaldar el desarrollo de los proyectos. Financiamiento: Entre sus principales fuentes de financiamiento figuran el Banco de Crédito del Perú (BCP) y BBVA. La empresa también trabaja con fondos de inversión, entre ellos RAIN y M-Capital, según indicó Candela.