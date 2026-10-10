Si te gustan los K-dramas, la plataforma de streaming de la N roja cuenta con una larga lista de títulos. Uno de ellos es “La chispa del amor” (“Take Charge of My Heart” en inglés y “Nareul Chungjeonhaejwo” en su idioma original), que se estrenó el 9 de octubre y en poco tiempo ha logrado posicionarse en el Top 10 de las series más populares de Netflix. ¿Ya viste los diez episodios?

La serie dirigida por Park Soo-won a partir del guion de Song Yu-chae sigue a un heredero de tercera generación de un conglomerado empresarial que necesita a una guionista que adquirió la habilidad de generar electricidad tras ser alcanzada por un rayo para que su corazón artificial se mantenga con batería hasta el día de su intervención quirúrgica.

Si ya viste la primera temporada de “La chispa del amor”, basada en el webtoon “Charge Me Up” de Naver, en el catálogo de Netflix puedes encontrar historias con la misma dosis de tensión y romance. Solo debes dirigirte a la sección “Más títulos similares a este”. Estas son algunas de las series que podrían gustarte.

LOS K-DRAMAS QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “LA CHISPA DEL AMOR”

1. King the Land

Protagonizada por Lee Jun-ho e Im Yoon-ah, “King the Land” es una comedia romántica surcoreana de 2023 dirigida por Im Hyun-wook y que se ambientada en el competitivo mundo de la hotelería de lujo. Los protagonistas son un hombre serio que odia las sonrisas falsas y una hotelera profesional cuya regla número uno es sonreír siempre.

Sinopsis: “En plena batalla por el control de una empresa, un encantador heredero conoce a una dedicada empleada con una sonrisa irresistible para (casi) todos.”

2. Propuesta laboral

Basada en un homónimo webtoon de HaeHwa, “Propuesta laboral” es un drama coreano de Netflix dirigida por Park Sun-ho y protagonizada por Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-kyu, y Seol In-ah. En los doce episodios, el director ejecutivo de la empresa se enamora de una de sus empleadas luego de que ella se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas.

Sinopsis: “Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta.”

"Propuesta laboral" es una serie coreana protagonizada por Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-kyu, y Seol In-ah. La primera temporada tiene 12 episodios (Foto: Netflix)

3. Muertos de amor

Dirigida por Lee Min Soo (“Resident Playbook”) a partir del guion de Choi Jung Mi (“Shoot My Heart”), “Muertos de amor” (“Spooky in Love” en inglés “Ossakhan Yeonae” en su idioma original) es una serie coreana sobrenatural que mezcla misterio, humor y romance a medida que estos dos personajes opuestos se ven envueltos en situaciones caóticas y desarrollan sentimientos el uno por el otro.

Sinopsis: “Después de descubrir que un roce entre ellos los convierte en un dúo poderoso, una heredera que puede ver fantasmas y un fiscal estrella se lanzan a resolver misterios juntos.”

Park Eun-bin asume el papel de Cheon Yeo-ri y Yang Se-jong asume el papel de Ma Kang-uk en la comedia romántica de terro coreana "Muertos de amor" (Foto: tvN / Netflix)

4. ¿Cómo se traduce este amor?

Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, el intérprete multilingüe Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) debe trabajar para la superestrella internacional Cha Mu-hee (Go Youn-jung), quien debe tener una cita televisada con el actor japonés Hiro Kurosawa (Sōta Fukushi) en “¿Cómo se traduce este amor?”, serie coreana de Netflix escrita por las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, y dirigida por Yoo Young-eun. Debido a que el intérprete y la actriz son muy diferentes, tienen dificultades para comunicar lo que sienten.

Sinopsis: “Las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?”

Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y Cha Mu-hee (Go Youn-jung) en una escena de la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

5. Hablando con franqueza

Dirigida por Jang Ji-yeon a partir de Choi Kyung Sun, “Hablando con franqueza” (“Bimileun Eobseo” en su idioma original y “Frankly Speaking” en inglés) es una serie coreana que sigue a Song Ki Baek, un locutor soltero de 33 años que trabaja para Ultra FM, una popular estación de radiodifusión, desarrolla un trastorno que le impide mantener una actitud educada y lo obliga a decir lo primero que le viene a la cabeza.

Sinopsis: “Un comentarista respetado pierde de pronto la capacidad de filtrar sus palabras al aire y atrae la atención de una guionista de televisión que lo invita a su programa de variedad.”