Microsoft Corp. ofrecerá salidas voluntarias a unos 60,000 trabajadores como parte de los esfuerzos de la compañía por reducir costos y reorganizar su plantilla para la era de la inteligencia artificial.

El personal de determinados equipos de Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido con cargos de vicepresidente o inferiores podrá acogerse a la oferta, dijo un portavoz de Microsoft. Algunos grupos de empleados, incluidos ciertos trabajadores de centros de datos, ventas y marketing, no podrán participar, agregó.

“Esta oferta brinda a los empleados elegibles que puedan estar considerando un futuro fuera de la compañía una nueva opción para hacer ahora esa transición con apoyo”, dijo el lunes Amy Coleman, directora de Recursos Humanos, en una nota a los trabajadores. Los empleados recibirán beneficios similares a los de un paquete de indemnización estándar, según el portavoz.

El mayor fabricante de software del mundo ha eliminado decenas de miles de puestos de trabajo en sucesivas rondas de despidos en los últimos años. En julio, ofreció salidas voluntarias a empleados en edad de jubilarse y más de 30% de las aproximadamente 8,750 personas elegibles aceptó la propuesta. Microsoft espera que una proporción mucho menor del personal acepte la nueva oferta en comparación con el programa de jubilación voluntaria, dijo el portavoz.

Microsoft tenía 223,000 empleados a fines de junio. La cifra se ha mantenido prácticamente estable desde 2022, aproximadamente cuando Microsoft comenzó a gastar fuertemente en IA y centros de datos, presionando los presupuestos y la contratación en otras áreas de la compañía.

Exterior del campus principal de Microsoft Corp. en Redmond, Washington (EE.UU.), el martes 19 de diciembre de 2017.

Otras empresas han buscado reducir sus plantillas mientras redirigen el gasto hacia infraestructura de IA. Google ofreció salidas voluntarias en varias unidades el año pasado, informó CNBC. La plantilla de Meta Platforms Inc. ha disminuido en más de 20,000 personas desde su máximo de fines de 2022. Ambas se encuentran entre las compañías que más gastan en infraestructura de centros de datos.

El portavoz de Microsoft dijo que la compañía quiere empleados comprometidos con los problemas difíciles que intenta resolver. La postura coincide con la de otros líderes tecnológicos, que han dejado claro públicamente que conservar el empleo implica adoptar un ritmo más acelerado de trabajo y cambio.

Elon Musk dio en 2022 a los empleados de Twitter la opción de ser “extremadamente intensos” en su trabajo o aceptar una indemnización. Previamente este año, Business Insider informó que un ejecutivo de Google dijo a los empleados de su organización que quienes no estuvieran “totalmente comprometidos” con la IA podían acogerse a un paquete de salida voluntaria.

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Los trabajadores que deciden si aceptan una salida voluntaria suelen evaluar sus ahorros y el riesgo de ser despedidos posteriormente. Los profesionales a mitad de su carrera también consideran el mercado laboral y cuánto podrían tardar en encontrar un nuevo puesto, o si el paquete les proporciona suficiente margen financiero para cambiar de rumbo. Las ofertas de salida suelen dirigirse a personal de mayor rango y costo, como ocurrió con la ronda de jubilaciones anticipadas de Microsoft, y normalmente ofrecen condiciones más generosas que un despido.

En algunos casos, Microsoft intentará retener a empleados considerados clave si deciden acogerse a la oferta de salida voluntaria, dijo el portavoz.

Las salidas voluntarias brindan a las unidades de Microsoft “otra forma de adaptar su plantilla a las necesidades cambiantes”, escribió Coleman en el memorando.