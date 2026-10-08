Esta es el segundo proceso relacionado con esta empresa dado que, en 2018, Lima Expresa inició un proceso arbitral contra la Municipalidad de Lima por el cobro de peajes. Foto: GEC.
Esta es el segundo proceso relacionado con esta empresa dado que, en 2018, Lima Expresa inició un proceso arbitral contra la Municipalidad de Lima por el cobro de peajes. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Otro arbitraje internacional contra Perú en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) avanza en su proceso hacia su resolución.

De acuerdo a la norma legal el CIADI contempla realizar una audiencia para este caso en sus instalaciones en Washington entre el 15 y 16 de octubre.

Como se recuerda, el grupo francés Vinci es el principal accionista detrás de Lima Expresa, concesionaria del proyecto vial Línea Amarilla.

Si bien no son públicos todos los detalles del reclamo, Vinci presentó la demanda contra el Estado peruano alegando la vulneración de sus derechos como accionista, bajo el amparo del tratado de protección de inversiones suscrito entre Perú y Francia.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso busca “quitarle” la Línea Amarilla a la MML y dársela a ProInversión
Peaje en la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla baja de precio: sepa cuánto pagará ahora
Peajes de Línea Amarilla seguirán operando: PJ niega suspensión solicitada por Fiscalía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.