Otro arbitraje internacional contra Perú en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) avanza en su proceso hacia su resolución.

Hoy, a través del Diario Oficial El Peruano, se dio a conocer que representantes del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) acudirán a Estados Unidos para defender los intereses del Perú en el caso iniciado por VINCI Highways SAS & VINCI Concessions SAS contra el Perú en 2021.

De acuerdo a la norma legal el CIADI contempla realizar una audiencia para este caso en sus instalaciones en Washington entre el 15 y 16 de octubre.

Por ese motivo, y a solicitud del estudio Baker Botts LLP que representa al Perú en esta controversia, Mónica del Pilar Guerrero Acevedo, presidenta del SICRECI; y Susana del Rosario Santos Revilla, abogada de la secretaria del SICRECI, estarán en Washington entre el 14 y 17 de octubre para participar de este evento.

Como se recuerda, el grupo francés Vinci es el principal accionista detrás de Lima Expresa, concesionaria del proyecto vial Línea Amarilla.

De acuerdo al portal del CIADI, el hecho más reciente de este caso indica que el tribunal deberá decidir ante “el pedido de admitir nueva evidencia” de parte del demandante.

Si bien no son públicos todos los detalles del reclamo, Vinci presentó la demanda contra el Estado peruano alegando la vulneración de sus derechos como accionista, bajo el amparo del tratado de protección de inversiones suscrito entre Perú y Francia.

Esta es el segundo proceso relacionado con esta empresa dado que, en 2018, Lima Expresa inició un proceso arbitral contra la Municipalidad de Lima por el cobro de peajes. En junio de 2020, un tribunal de París emitió un laudo indicándose -por entonces- quela tarifa que correspondía aplicar a los peajes en dicho año debió ser de S/ 5.40 y no de S/ 5.70.