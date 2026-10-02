El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) bloqueó 50 plataformas tecnológicas de juegos a distancia y apuestas deportivas que ofrecían sus servicios a usuarios en Perú sin contar con autorización. Con esta intervención, el número de plataformas bloqueadas por operar de manera informal asciende a 86.

La medida fue ejecutada por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el marco de la Ley N.° 31557, que regula la explotación de los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia.

El Mincetur señaló que tiene identificadas 157 plataformas que serán objeto de bloqueo durante el presente año . Además, mediante sus acciones de fiscalización, ha conseguido retirar contenidos relacionados con juegos y medios de pago de páginas que operaban sin autorización.

Según la entidad, estas medidas han reducido en más de 50% la oferta ilegal de juegos y apuestas en línea.

Operativos contra locales clandestinos

La fiscalización también se desarrolla de manera presencial. Recientemente, el Mincetur, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizaron un operativo en un establecimiento clandestino de apuestas deportivas ubicado en Chilca, en Junín, donde se incautaron medios utilizados para esta actividad.

Como parte de sus intervenciones, el Mincetur informó que ha dispuesto el cierre de 17 locales de apuestas deportivas y 10 salas de máquinas tragamonedas.

En paralelo, la DGJCMT ha realizado 5,195 acciones de fiscalización en salas de juego de máquinas tragamonedas y casinos, así como otras 4,572 intervenciones relacionadas con plataformas tecnológicas y salas de apuestas.

La fiscalización contra el juego ilegal incluye intervenciones a plataformas digitales y operativos en locales clandestinos.

La entidad mantiene además una base de aproximadamente 2,000 dominios identificados a partir de listas de sitios considerados ilegales o no autorizados por autoridades de otros países. Esta información es utilizada para detectar plataformas que podrían operar sin autorización en el mercado peruano.

¿Qué sanciones contempla la norma?

De acuerdo con el Mincetur, las personas que promuevan o participen en actividades de juego ilegal pueden recibir penas privativas de libertad de entre uno y cuatro años, además de otras medidas administrativas.

La entidad exhortó a la ciudadanía a reportar establecimientos clandestinos de apuestas deportivas, casinos o máquinas tragamonedas. Las denuncias pueden realizarse al teléfono (01) 513-6113 o mediante el correo denuncias_casinos@mincetur.gob.pe.

La DGJCMT es el órgano del Mincetur encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas administrativas vinculadas con los juegos a distancia, las apuestas deportivas, los juegos de casino y las máquinas tragamonedas.