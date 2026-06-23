El Congreso de la República del Perú está en la recta final y hoy en su sesión del Pleno se discutiría, entre otros proyectos, uno que plantea cambios vinculados a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Esto estaría orientado a hacer ajustes sobre el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Lo que el texto busca es una modificación a la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e ISC. En concreto, y es la parte más llamativa, se pretende derogar una parte del artículo 53 donde se menciona que los titulares de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de juegos o apuestas deportivas a distancia concedida por la autoridad competente son sujetos del impuesto selectivo.

Además, se eliminaría el párrafo del artículo 61 que refiere que “las tasas y/o montos fijos [del ISC] se podrán aplicar alternativamente considerando el mayor valor que resulte de comparar el resultado obtenido de aplicar dichas tasas y/o montos”.

En la India, el Parlamento aprobó recientemente una legislación que veta cualquier forma de apuestas digitales. | Foto: Andina

Cuanto este texto se aprobó en Comisión de Economía y luego en el Pleno del Congreso, el Gobierno observó la autógrafa de ley. Ahora, exceptuando un nuevo paso por la comisión mencionada, está en el Pleno lista para decidir si se allanarán a lo que dice el Poder Ejecutivo o insistirán.

Frente a ello, en un comunicado, la asociación de casas de apuestas se mostró a la expectativa de que se pueda aprobar dicho texto parlamentario. Sin embargo, insistieron que, si no se llega a buen puerto, buscarían elevar el Decreto Legislativo N° 1644 (que agregó todos esos componentes a la Ley del IGV e ISC) ante el Tribunal Constitucional: “De no aprobarse la insistencia en el Pleno del Congreso, podría iniciarse un proceso de revisión constitucional de la norma”.

De hecho, la asociación mencionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya emitió la resolución mediante la cual certifica la validez de las 5,000 firmas necesarias para que los operadores de apuestas deportivas y juegos a distancia puedan presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.