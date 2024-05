Manuel Centeno, director de la Asociación de Ferias del Perú (AFEP), explicó a Gestión que a diferencia de otros sectores, tras el impacto del covid, la recuperación de la industria de eventos corporativos, exposiciones, congresos y ferias viene siendo rápida, incluso se estima que superará los niveles prepandemia este año. En 2019, por ejemplo, esta industria movió US$ 5,500 millones. “Para este año estará por encima de los US$ 6,000 millones”, detalló el experto. El 80% de este monto corresponde al volumen de negociaciones transadas en estas actividades; 5% a las inversiones realizadas para su ejecución y 15% a los gastos efectuados por los visitantes.

En ese sentido, adelantó que se tiene previsto el desarrollo de 200 eventos entre grandes, medianos y pequeños en 2024 entre los que se destacan Expoalimentaria; Simposium Internacional del Oro; Expomina; entre otros; a lo que se suman las ruedas de negocios, tanto en Lima como en provincias, relacionados con el Foro APEC. “Muchas de las grandes ferias y eventos corporativos han registrado niveles de ocupabilidad en 2023 similares al 2019, que es un reflejo del avance del sector. Este año proyectamos que será similar”, arguyó.

LEA TAMBIÉN Turistas extranjeros que asisten a ferias en Perú gastan cerca de US$ 400 millones anuales

No obstante, uno de los principales retos que enfrenta esta industria es la falta de espacios idóneos. Para Centeno el crecimiento podría ser mayor si se contará con mayores espacios en la capital, que albergue a más del 80% de los eventos corporativos que se realizan en el país. “Más allá del Centro de Convenciones de Lima que tiene ciertas limitaciones de tamaño y servicios, para grandes exposiciones se cuenta con el Jockey Club y Villa Ciudad Ferial en los Pantanos de Villa (Chorrillos), fuera de ambos espacios, Lima carece de un centro de exposiciones de nivel internacional con el tamaño y los servicios que otros países tienen” subrayó.

El ejecutivo añadió que una situación similar se observa en provincias, en la que -incluso- la situación es crítica. “Salvo Arequipa que tiene el Cerro Juli, tampoco hay grandes lugares para eventos de carácter internacional”, acotó. Ante ello consideró vital que se promuevan el desarrollo de este tipo de infraestructuras que generan rentabilidad no solo a la región, sino también promueve el auge de sectores relacionados.

LEA TAMBIÉN Abril 2024: los eventos empresariales que marcarán el mes

Los otros retos

Centeno añadió que la falta espacios no el único reto que enfrentan, sino también la falta de predictibilidad, debido a que no están debidamente normados lo que ocasiona, por ejemplo, retrasos ante la permisologia exigida. “Asimismo, el internamiento temporal de productos para exhibirlos en eventos internacionales es muy discrecional, no es un mecanismo regulado ni promotor. Se necesita que este normado para que sea predictible”, añadió.

Otro desafío es que, a nivel gubernamental, no se promociona agresivamente el turismo de negocios. Tampoco hay mecanismos tributarios alicientes para los visitantes extranjeros que participen en ferias internacionales, como ocurre en otros países, cuyos gastos están exceptuados del pago del Impuesto a la Renta (IR). “Esperamos que 2024 arriben a Perú 200,000 visitantes extranjeros con fines de negocios”, dijo.

Eventos de lujo repuntan

Otro segmento que también está registrando buenos resultados son los eventos de lujo, conformado por actividades corporativas y matrimonios luxury, cuyo costo va desde US$ 150,000. Arturo de Noriega, productor de eventos de lujo y fundador de La Fete Event Planning, indicó que este tipo de actividades viene creciendo a tasas 15% al año. “Ahora las marcas demandan el uso de tecnología para sus eventos, mientras que en las bodas luxury buscan novedades”, comentó.

En ese sentido, consideró que Perú es una plaza interesante para el desarrollo de eventos de lujo por su clima amigable, mano de obra accesible, proveedores de todos los tamaños, además de recursos para “eventos top” que por, lo general, congrega hasta 500 asistentes en casos de corporativos y en bodas desde 100 hasta 1,000 invitados. “Este tipo actividades generalmente se hacen en casas acondicionadas o locales especializados, como el Museo de Arte de Lima”, señaló.

Son las empresas dedicadas a la venta de autos y de tecnología las más asiduas al desarrollo de eventos corporativos de alto valor en Perú.

LEA TAMBIÉN Lima se encuentra preparada para organizar megaeventos internacionales

Temas que te pueden interesar sobre eventos corporativos:

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.