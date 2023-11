Para algunos padres, ver graduar a sus hijos es una ocasión especial, la cual no puede pasar desapercibida. Es importante mencionar que detrás de estas celebraciones hay todo un personal entre organizadores y proveedores que trabajan para que el día de la fiesta todo quede de maravilla.

Rosa Cusirramos Sánchez, directora de Event Planners Latinoamérica, contó a Gestión que este es un mercado muy rentable si lo sabes trabajar, sobre todo teniendo en cuenta de que ahora se suele escuchar mucho al estudiante, saber qué es lo que quiere y cómo lo quiere.

Hay que tener en claro que las temáticas de las fiestas de promoción, sin importar el grado escolar, van cambiando anualmente y llegando nuevas tendencias para realización de estos eventos.

Las tendencias cada año van evolucionando. Ahora los jóvenes solo buscan divertirse. Event Planners Perú

“Ahora la temática es muy sensorial, los jóvenes buscan divertirse, relajarse, pasarla bien. Es un público que no le da tanta importancia a la comida, sino a la experiencia de sentirse bien junto a sus compañeros y eso implica que haya buena música, los bocaditos necesarios, bebidas, etc. Además, no pueden faltar la cámara 360°, sesión de fotos en una zona “instagramiable”, la guerra de DJ y otras cosas que piden más los estudiantes”, explicó.

La especialista mencionó que las contrataciones para realizar el evento se hace entre marzo y abril, teniendo en cuenta que las cuotas por alumno se pueden pagar en partes. Los precios pueden cambiar de acuerdo a la temática, la presentación, pero sobre todo del número de asistentes.

Además, un punto muy importante que mencionó es que pese a la inflación y que hay algunos productos que han subido de precio, este es uno de los sectores que se ha mantenido trabajando con los mismos costos del 2022, haciendo que las inversiones en estos negocios puedan crecer e ir jugando con las tendencias para mantener el mercado a flote.

“Hay proformas de 36 mil soles, 50 mil soles, todo va a depender de la cantidad de alumnos. A más participantes, los precios pueden ir bajando. Yo he podido cobrar hasta US$ 200 por persona y lo han pagado sin ningún problema por todo lo que ellos mismos han solicitado, desde estaciones de comida, salada, dulce, desde los DJ, el local y otros pedidos. Los precios se han mantenido, muchos organizadores como yo estamos cobrando lo mismo”, indicó.

Cadena de oportunidades

Un dato valioso que reveló la organizadora de eventos es que entre los meses de octubre, noviembre y diciembre la tasa laboral en este sector crece mucho porque se necesitan: mozos, azafatas, cocineros, barman, personal de seguridad, electricistas, músicos, DJ, etc. Esto puede tener un crecimiento de hasta el 40% en este rubro, ya que se necesitan en algunos casos el trabajo de 30 a 40 proveedores.

“Estos meses son los mejores para nosotros, nos permite crecer, ahorrar, y recuperar las inversiones que se van haciendo en este rubro durante los meses de mayo, junio, julio, entre otros. Aquí es donde se necesita mucho la mano de obra y son las temporadas perfectas para incrementar la economía, porque muchos jóvenes se unen para ser convocados y trabajar en estos eventos”, especificó.

La especialista en eventos manifestó que entre el 2022 y 2023 hay un aumento del 10% de eventos en fiestas de promoción que se han realizado, lo cual conviene mucho a este rubro porque es un mercado que se mantiene vigente.

Pese a la recesión, las fiestas de promoción siguen siendo un gran negocio. Mercado aumenta en el último trimestre del año. Foto: Event Planners Perú

Evolución del consumidor

Las redes sociales juegan un papel muy importante para los estudiantes y según comenta Rosa Cusirramos, ahora las fiestas de promoción, al menos las de secundaria, ya no se estila llevar a los padres de familia porque los jóvenes buscan ser los protagonistas de la ceremonia y divertirse lo más que se pueda.

“Hay muchas fiestas en que ya no estila llevar a los papás. Los estudiantes buscan tener su propio espacio. Incluso gracias a TikTok, ahora se preparan coreografías, bailes, y hasta pedidos para que las chicas sean parejas de promoción”, comentó.

“Muchos aprovechan en poner en alquiler sus fundos, haciendas, hoteles, para la realización de estos eventos y eso sigue aumentando la posibilidad de que todos obtengan ciertas ganancias con estas fiestas”, acotó.

Otro punto que mencionó es que muchos prefieren que las fiestas se hagan fuera de Lima ante las diversas restricciones por el estado de emergencia que hay en algunos distritos de la capital.

“Muchos piden lugares como Cieneguilla, Pachacamac, Chaclacayo o distritos en donde no estén en estado de emergencia como Chorrillos, La Molina, Surco, Los Olivos, son algunos de los lugares en donde hay más presencia de estas fiestas.”, aseveró.

Seguridad

Para los padres de familia es importante contar con miembros de seguridad que puedan resguardar estas celebraciones, ante los casos de delincuencia en el país y teniendo en cuenta que son menores de edad.

“Lo que sí podemos mencionar en que los padres invierten en personal de seguridad. Incluso en nuestra proforma hay un punto en que dice personal de seguridad. Lamentablemente, la ola de violencia ha crecido mucho y no se puede arriesgar a los menores. Por evento se está contratando cerca de 3 a 4 personas que resguardan estas celebraciones”, explicó.

Recesión no detiene las fiestas

Para Omar Rosales, decano de Negocios de la Universidad Científica del Sur, declaró para nuestro medio que el consumidor peruano es el que siempre busca “momentos” para celebrar. Sin importar la crisis económica que viva el país, siempre habrá “un guardadito” para ser usado en estas ocasiones.

“La búsqueda de entretenimiento del peruano como un factor de sociabilización es muy importante. Si hablamos de la familia y entretenimiento, entramos a tallar en espacios de diversión como lo son las fiestas de promoción. En ese contexto, hay que tener en claro que aquí las familias buscan invertir, pese a la situación en la que nos encontramos”, dijo.

El especialista indicó que este es un gran mercado que genera grandes ganancias, por tal motivo, los clientes se han vuelto más exigentes al momento de contratar los servicios de algún proveedor, haciendo que las valoraciones aumenten.

“Los usuarios se han puesto más exigentes y eso hace que la calidad de los proveedores también se eleven y el mercado crezca porque al haber mayor demanda y de la buena, el rubro sigue aumentando. Esto conlleva nuevas experiencias. Los padres de familia son conscientes que cuando sus hijos están por acabar todo un ciclo escolar, se viene una fuerte inversión y son justamente a fines de año que crece esta inversión”, destacó.

Pese a la recesión, las fiestas de promoción siguen siendo un gran negocio. Mercado aumenta en el último trimestre del año. Foto: Event Planners Perú

“Hay una priorización y para estos momentos, en particular, hay una planificación de ahorros. Muchos se anticipan en mayor medida. Muchos padres sacrifican algunos temas para darle prioridad a estos eventos de diversión familiar, como lo son las fiestas de promoción”, sostuvo.

El dato

Hay que tener en cuenta que los precios de cotización para fiestas de promoción varían desde la zona del local, el número de invitados, las luces, menaje, comida, entre otros. En San Juan de Lurigancho por persona puede costar S/ 120, lo mismo que en Chorrillos, Comas. La Victoria, etc. En provincia los precios suelen ser más bajos. En la ciudad de Tacna, una proforma para 100 estudiantes podría costar entre S/ 70 a S/ 80 el cubierto. En lugares como Pachacamac, Cieneguilla, por persona puede costar hasta S/ 600.

