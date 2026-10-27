El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero durante su próximo viaje apostólico a Sudamérica, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, informó este martes la Santa Sede.

“Durante los días del próximo Viaje Apostólico del Santo Padre a América Latina, están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, informó el Vaticano en un breve comunicado.

Estos encuentros, subraya la Santa Sede, “responden a la voluntad del papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia”.

Pero también “de construir junto a ellos caminos de sanación accesibles a todas las personas que los necesiten y de garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente saludable, que viva y transmita el Evangelio”, termina la nota.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su próximo viaje apostólico a Sudamérica.

El viaje se mantiene como estaba previsto

El Vaticano confirmó ayer lunes que se mantiene como estaba previsto el viaje de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre, apenas un mes después de su operación de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, por el que se le ha extirpado un lóbulo.

El Vaticano ha precisado que en la situación clínica del pontífice “no existen contraindicaciones” que le impidan viajar.

Y ahora la Santa Sede informa de que, además de los actos que tendrá en agenda en su regreso a Sudamérica, el papa también se reunirá con víctimas de abusos, como ya hiciera en otros viajes como en Francia y España.

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En Perú, país cuya nacionalidad adquirió tras sus años como misionero y obispo, víctimas y supervivientes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) han solicitado reunirse con el pontífice. Esta organización fue disuelta por el papa Francisco.

León XIV ha defendido en diversas ocasiones que garantizar justicia y reparación a las víctimas de abusos, así como prevenir nuevos casos, constituye un mandato para toda la Iglesia.

Con información de EFE.