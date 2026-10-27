El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su próximo viaje apostólico a Sudamérica. Foto: EFE.
El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su próximo viaje apostólico a Sudamérica. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, informó este martes la Santa Sede.

“Durante los días del próximo Viaje Apostólico del Santo Padre a América Latina, están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, informó el Vaticano en un breve comunicado.

Estos encuentros, subraya la Santa Sede, “responden a la voluntad del papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia”.

Pero también “de construir junto a ellos caminos de sanación accesibles a todas las personas que los necesiten y de garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente saludable, que viva y transmita el Evangelio”, termina la nota.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su próximo viaje apostólico a Sudamérica.
El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su próximo viaje apostólico a Sudamérica.

El viaje se mantiene como estaba previsto

El Vaticano ha precisado que en la situación clínica del pontífice “no existen contraindicaciones” que le impidan viajar.

Y ahora la Santa Sede informa de que, además de los actos que tendrá en agenda en su regreso a Sudamérica, el papa también se reunirá con víctimas de abusos, como ya hiciera en otros viajes como en Francia y España.

León XIV ha defendido en diversas ocasiones que garantizar justicia y reparación a las víctimas de abusos, así como prevenir nuevos casos, constituye un mandato para toda la Iglesia.

Con información de EFE.

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