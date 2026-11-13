El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este viernes que la orden de suspender los despegues en aeropuertos de todo el país no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a “una interrupción en las telecomunicaciones”.

“No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)”, explicó Wayne a medios congregados en la Casa Blanca.

“La gente parte de esa suposición porque fue la última vez que tuvimos una paralización de vuelos a nivel nacional. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones; es algo muy distinto”, declaró.

Entre los aeropuertos más afectados por la suspensión se cuentan los cinco que tienen más tráfico del país; Atlanta (que según la web de rastreo Flightaware registraba hoy 385 retrasos), el de Dallas-Fort Worth (327 retrasos), el de Chicago (395), el de Denver (284) y el de Los Ángeles (266).

Otros de los aeropuertos con más retrasos de vuelos programados tras la suspensión son los de JFK y LaGuardia, en Nueva York, con 199 y 228 retrasos, respectivamente, además de Boston (189), Orlando (199) o San Francisco (249).

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la tarde del viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad” se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

Duffy explicó previamente en un mensaje en X que la suspensión responde a “un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta” y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.