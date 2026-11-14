La concesionaria recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos ante posibles modificaciones en los itinerarios. Foto: Andina
La concesionaria recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos ante posibles modificaciones en los itinerarios. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Los pasajeros que tengan previsto viajar desde o hacia Estados Unidos podrían enfrentar cambios en sus itinerarios.

Ante este escenario, la entidad advirtió que algunos servicios podrían verse afectados y pidió a los pasajeros tomar precauciones antes de dirigirse al aeropuerto.

La alerta se produce luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dispusiera la suspensión de vuelos. LAP indicó que continúa monitoreando la situación. Foto: LAP
La alerta se produce luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dispusiera la suspensión de vuelos. LAP indicó que continúa monitoreando la situación. Foto: LAP

A través de un comunicado difundido hoy viernes, la concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez recomendó a los viajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos.

La medida busca que los pasajeros puedan verificar si sus itinerarios presentan cambios como consecuencia de la disposición de la autoridad aeronáutica estadounidense.

Por el momento, el aeropuerto no ha detallado cuántos vuelos podrían verse involucrados ni el alcance de las posibles modificaciones.

AUTORIDADES DE EE.UU. EXPLICAN SUSPENCIÓN

“No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)”, explicó Wayne a medios congregados en la Casa Blanca.

Entre los aeropuertos más afectados por la suspensión se cuentan los cinco que tienen más tráfico del país; Atlanta (que según la web de rastreo Flightaware registraba hoy 385 retrasos), el de Dallas-Fort Worth (327 retrasos), el de Chicago (395), el de Denver (284) y el de Los Ángeles (266).

Otros de los aeropuertos con más retrasos de vuelos programados tras la suspensión son los de JFK y LaGuardia, en Nueva York, con 199 y 228 retrasos, respectivamente, además de Boston (189), Orlando (199) o San Francisco (249).

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