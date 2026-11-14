Las afectaciones en el transporte aéreo estadounidense continuarán durante este sábado, luego de la suspensión de despegues que paralizó los aeropuertos del país por más de cuatro horas el viernes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estima que entre 4,000 y 5,000 vuelos serán cancelados durante la jornada de hoy, antes de volver a la normalidad este domingo.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, informó que de los 41,000 vuelos programados para este sábado, miles todavía registrarán retrasos y cancelaciones. No obstante, señaló que estas restricciones permitirán recuperar plenamente las operaciones al día siguiente.

“Prevemos que probablemente se cancelen entre 4,000 y 5,000 de los 41,000 vuelos programados para hoy”, indicó en una rueda de prensa.

De acuerdo con el portal de seguimiento FlightAware, hasta las 12:00 horas del Este (17:00 GMT) de este sábado se habían registrado 4,272 vuelos cancelados y otros 3,752 retrasos en Estados Unidos.

AEROPUERTOS DE CHICAGO Y NEW YORK ENTRE LOS MÁS AFECTADOS

La interrupción del viernes tuvo un impacto significativo en el transporte aéreo estadounidense. Según Bedford, menos de la mitad de los 20,000 vuelos afectados por la suspensión de despegues consiguieron finalmente operar.

Alrededor de 8,000 aviones pudieron despegar una vez levantada la restricción, mientras que otros 12,000 vuelos no lograron recuperarse. De estos últimos, 9,000 correspondían a rutas comerciales y unos 3,000 a operaciones privadas.

Entre los aeropuertos que registraron mayores afectaciones figuran O’Hare, en Chicago; Hartsfield-Jackson, en Atlanta; John F. Kennedy, en Nueva York; y Boston Logan. En estas terminales todavía se reportaban cancelaciones y retrasos durante este sábado.

¿QUÉ PROVOCÓ LA SUSPENSIÓN DE VUELOS EN EE.UU.?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la paralización de los despegues se produjo por fallos en el sistema de telecomunicaciones de la FAA.

La autoridad descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque o con el nuevo sistema de inteligencia artificial implementado en los últimos meses.

La falla se habría originado durante los trabajos de reemplazo del antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control del tráfico aéreo.

Las autoridades investigan si el problema respondió a un error humano o a un equipo defectuoso. Duffy también cuestionó el estado de la infraestructura tecnológica de la FAA, mientras que Bedford advirtió que podrían registrarse nuevas interrupciones.

“No nos engañemos, el sistema seguirá fallando hasta que lo reemplacemos”, sostuvo el administrador de la entidad.

AEROLINEAS ELIMINAN CARGOS POR CAMBIOS

Ante las afectaciones, algunas aerolíneas estadounidenses anunciaron medidas para facilitar la reprogramación de los viajes.

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Entre ellas figuran American Airlines y United Airlines, que eliminaron los cargos por cambios o cancelaciones de vuelos.

Las autoridades esperan que las operaciones recuperen su normalidad mañana domingo, aunque durante la jornada del sábado todavía se prevén miles de pasajeros afectados por las cancelaciones y demoras.

Elaborado con información de EFE.