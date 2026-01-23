El índice global de flete aéreo cayó 7.8% en enero. (Imagen: Andina)
El índice global de flete aéreo cayó 7.8% en enero. (Imagen: Andina)
El empezó el 2026 con una corrección a la baja en sus tarifas, según datos del Índice Global de Flete Aéreo (FAX) de Freightos recopilados por ComexPerú.

En concreto, los fletes aéreos promedio bajaron 7.8% a US$ 2.12 por kilogramo en su última actualización del 18 de enero de 2026.

Previamente, a fines de diciembre, la tarifa ascendía a US$ 2.3 por kilogramo. Incluso, lo alcanzado en este mes es más bajo que el flete de enero del 2025, cuando se cobraba US$ 2.37 por kilogramo.

Luego de un 2025 con un avance en el volumen de carga aérea, las tarifas de transporte aéreo se redujeron en el arranque del 2026. (Imagen: ComexPerú)
Luego de un 2025 con un avance en el volumen de carga aérea, las tarifas de transporte aéreo se redujeron en el arranque del 2026. (Imagen: ComexPerú)

La evolución del flete aéreo contrasta con lo ocurrido en el transporte marítimo al inicio de 2026. Se registró .

Según indicaron, el World Container Index (WCI) de Drewry alcanzó un promedio de US$ 2,445 por contenedor de 40 pies en su última actualización del 15 de enero, lo que evidencia un incremento de 24.9% frente a los US$ 1,957 registrados a mediados de diciembre de 2025.

LEA TAMBIÉN: Fletes inician 2026 al alza, ¿por qué Perú mira a China para anticipar precios del verano?

¿Cómo estuvo el movimiento de carga en el 2025?

Los espárragos fueron clave en los envíos vía aérea. (Foto: MEF)
Los espárragos fueron clave en los envíos vía aérea. (Foto: MEF)

Aunque aún no se tiene un resultado de cierre del 2025, el reporte de ComexPerú informó que a noviembre del año pasado, el volumen total movilizado por aviones se incrementó 10.5% al alcanzar las 146,495 toneladas métricas.

En total, las que se enviaron por vía aérea sumaron 94,534 toneladas (14.7%), mientras que las importaciones alcanzaron 51,961 toneladas (3.6%) de enero a noviembre.

El dinamismo de las exportaciones aéreas estuvo impulsado principalmente por .

En el acumulado de enero a noviembre, destacaron:

  • frescos o refrigerados, con 31,218 toneladas
  • , que totalizaron 17,556 toneladas
  • frescos, con 12,111 toneladas

Figuraron también -aunque en menores volúmenes- las arvejas frescas o refrigeradas y los higos frescos o secos. En conjunto, estos productos explicaron la mayor parte del crecimiento de los envíos aéreos durante el periodo analizado

Por el lado de las importaciones, los principales productos importados entre enero y noviembre de 2025 fueron:

  • , con 2,351 toneladas
  • Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (672 toneladas)
  • Máquinas automáticas para procesamiento de datos portátiles (1,025 toneladas).

A estos se sumaron medicamentos para uso humano y manufacturas de plástico.

