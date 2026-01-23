El transporte aéreo de carga empezó el 2026 con una corrección a la baja en sus tarifas, según datos del Índice Global de Flete Aéreo (FAX) de Freightos recopilados por ComexPerú.
En concreto, los fletes aéreos promedio bajaron 7.8% a US$ 2.12 por kilogramo en su última actualización del 18 de enero de 2026.
Previamente, a fines de diciembre, la tarifa ascendía a US$ 2.3 por kilogramo. Incluso, lo alcanzado en este mes es más bajo que el flete de enero del 2025, cuando se cobraba US$ 2.37 por kilogramo.
La evolución del flete aéreo contrasta con lo ocurrido en el transporte marítimo al inicio de 2026. Se registró alzas en la tarifa vía buques, relacionadas a un aumento de la demanda de transporte previo al feriado del Año Nuevo Lunar en China.
Según indicaron, el World Container Index (WCI) de Drewry alcanzó un promedio de US$ 2,445 por contenedor de 40 pies en su última actualización del 15 de enero, lo que evidencia un incremento de 24.9% frente a los US$ 1,957 registrados a mediados de diciembre de 2025.
LEA TAMBIÉN: Fletes inician 2026 al alza, ¿por qué Perú mira a China para anticipar precios del verano?
¿Cómo estuvo el movimiento de carga en el 2025?
Aunque aún no se tiene un resultado de cierre del 2025, el reporte de ComexPerú informó que a noviembre del año pasado, el volumen total movilizado por aviones se incrementó 10.5% al alcanzar las 146,495 toneladas métricas.
En total, las exportaciones que se enviaron por vía aérea sumaron 94,534 toneladas (14.7%), mientras que las importaciones alcanzaron 51,961 toneladas (3.6%) de enero a noviembre.
El dinamismo de las exportaciones aéreas estuvo impulsado principalmente por productos agroindustriales.
En el acumulado de enero a noviembre, destacaron:
- Espárragos frescos o refrigerados, con 31,218 toneladas
- Mangos, que totalizaron 17,556 toneladas
- Arándanos frescos, con 12,111 toneladas
Figuraron también -aunque en menores volúmenes- las arvejas frescas o refrigeradas y los higos frescos o secos. En conjunto, estos productos explicaron la mayor parte del crecimiento de los envíos aéreos durante el periodo analizado
Por el lado de las importaciones, los principales productos importados entre enero y noviembre de 2025 fueron:
- Teléfonos inteligentes, con 2,351 toneladas
- Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (672 toneladas)
- Máquinas automáticas para procesamiento de datos portátiles (1,025 toneladas).
A estos se sumaron medicamentos para uso humano y manufacturas de plástico.