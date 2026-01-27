Tras la tormenta invernal en EE.UU., la nieve acumulada en los vehículos se convierte en un riesgo grave al volante. (Foto: AFP)
Tras la tormenta invernal en EE.UU., la nieve acumulada en los vehículos se convierte en un riesgo grave al volante. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo este lunes que espera que la normalidad retorne el miércoles a la red nacional de transporte aéreo a medida que las autoridades trabajan para minimizar las consecuencias de un enorme temporal que ha golpeado dos tercios de la geografía nacional y provocado hoy otras 5,000 cancelaciones.

dijo Duffy en una entrevista con la cadena CNBC.

Duffy confirmó que la tormenta deparó el domingo el peor día para el tráfico aéreo desde la pandemia de la covid-19 en el 2020, con más de 11,000 vuelos cancelados y 17,000 retrasos.

LEA TAMBIÉN: Activos de EE.UU. ceden protagonismo en cartera de familias de alto patrimonio, ¿a dónde miran?

Temporal en EE.UU.

El sábado, las condiciones meteorológicas ya supusieron otras 4,000 correspondencias canceladas en todo el país.

Varios aeropuertos importantes, como Laguardia y JFK en Nueva York, Dulles en Washington, Forth Worth en Dallas, Logan en Boston o el internacional de Filadelfia recuperaron cierto nivel de actividad hoy tras cancelar el domingo entre el 60% y 80% de sus vuelos programados

El sábado el frente de hielo y nieve descargó en buena parte del Medio Oeste y el sur del país, antes de avanzar hacia los estados del sureste y el Atlántico Medio, afectando a grandes núcleos de población como Nueva York.

Caída de las temperaturas

La caída de las temperaturas, con mínimas el martes de 9 grados Fahrenheit (-12 grados centígrados) están complicando la operación del transporte a todos los niveles debido a las persistentes y gruesas capas de hielo.

El tráfico rodado en urbes de una veintena de estados sigue siendo muy limitado y muchos puntos de grandes autopistas registran placas pese a las esfuerzos estatales y federales para deshelarlas, al tiempo que el transporte ferroviario viene sufriendo retrasos.

La tormenta se considera por muchos la mayor en dimensión jamás documentada en EE.UU.

TE PUEDE INTERESAR

Advertencia para conductores por tormenta invernal en EE.UU.: qué hacer si tu coche presenta fallas mecánicas en plena autopista
Tormenta invernal deja cortes de luz en EE.UU.: qué hacer de inmediato
Frío extremo y nevadas continúan en EE.UU. luego de la tormenta invernal: qué esperar del 26 de enero al 1 de febrero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.