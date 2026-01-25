Después de la intensa nieve y aguanieve que afectó desde el Medio Oeste hasta gran parte del Noreste, el frío seguirá presente. Calles, carreteras y autopistas permanecen cubiertas de nieve, con acumulaciones que superan las 30 pulgadas en algunos lugares, mientras el viento aumenta la sensación térmica. La tormenta invernal en Estados Unidos se convertirá en un nor’easter antes de disiparse en Nueva Inglaterra el lunes, aunque nuevas nevadas ligeras y un aire extremadamente frío mantendrán a millones de estadounidenses en alerta durante la semana. ¿Qué condiciones climáticas se esperan entre el 26 de enero y el 1 de febrero?

La gran tormenta invernal dejó entre 15 y 30 centímetros de nieve en amplias zonas, con algunos lugares superando los 75 cm, y en ocasiones alcanzando hasta 76 cm. Decenas de millones de personas tendrán que despejar calles, autopistas y estacionamientos mientras las cuadrillas trabajan hasta el martes para recuperar la normalidad.

Vehículos circulan por el centro de Washington, DC, el 25 de enero de 2026, mientras la tormenta invernal golpea el noreste de EE.UU. | Crédito: Alex WROBLEWSKI / AFP

¿Qué esperar tras la tormenta invernal?

El frío persistirá durante toda la semana, con temperaturas de 15 a 30 °F por debajo del promedio histórico para finales de enero. Según el pronóstico de AccuWeather, en Nueva York se esperan días consecutivos bajo los 0 °C, en uno de los periodos más largos de subcero en la historia de la ciudad, comparable con el récord de 16 días de 1961.

Entre el lunes y el resto de la semana, algunas nevadas ligeras continuarán sobre los Apalaches centrales y del sur, y en la región de los Grandes Lagos. Los sistemas tipo clipper traerán flurries, nieve ligera y ráfagas de viento, aunque menos intensas que las tormentas de principios de enero. La nieve de efecto lago será más limitada, ya que lagos como el Erie comienzan a congelarse, reduciendo la humedad necesaria para tormentas más fuertes.

Vista de Union Station cubierta de nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, en plena tormenta invernal que azota el noreste de EE.UU. | Crédito: Amid FARAHI / AFP

Aunque habrá pocas oportunidades de derretimiento natural, cualquier nieve derretida durante breves periodos de sol se congelará por la noche, generando hielo peligroso para peatones y conductores. En zonas abiertas, la nieve seca soplada por el viento seguirá creando problemas, especialmente donde las tormentas clipper y la nieve de efecto lago continúen acumulando nieve.

Otra tormenta a la vista: esta vez para el Atlántico

El hielo y la nieve acumulados, sumados a nuevas nevadas y vientos gélidos, podrían generar más retrasos en el transporte, cierres escolares y riesgos médicos para algunas personas. Los meteorólogos vigilan la posibilidad de una tormenta costera con nieve y hielo a lo largo del Atlántico para el próximo fin de semana, afectando incluso áreas ya golpeadas por la tormenta reciente.

Esta situación también será un alivio para la industria del esquí y la venta de equipos de remoción de nieve, pero un gasto extra para los departamentos de carreteras y los hogares. Es probable que algunas escuelas mantengan clases desde casa para proteger a estudiantes y personal.

Imágenes de la tormenta invernal en Nueva York

Una persona circula en moto por la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026, en plena tormenta invernal. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Personas caminan por la Sexta Avenida en Nueva York bajo la nieve el 25 de enero de 2026, mientras la tormenta invernal afecta gran parte del noreste de EE.UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Personas cruzan la Sexta Avenida en Nueva York bajo la nieve el 25 de enero de 2026, mientras la tormenta invernal azota el noreste de EE.UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Una persona camina por la Sexta Avenida en Nueva York bajo la nieve el 25 de enero de 2026, en medio de la intensa tormenta invernal que azota el noreste de EE.UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP