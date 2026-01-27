La demanda por seguros de viaje muestra una tendencia creciente en el último año, lo que se relaciona con la recuperación sostenida de los viajes internacionales, según Pacífico Seguros.

“Definitivamente, hay mucho más interés y solicitud para poder cotizar este tipo de seguros (de viajes) a todo nivel”, manifestó a Gestión María Belén Delgado, directora Affinity & Personal Lines de Gallagher.

Coincidió en que las solicitudes de viaje han aumentado después de la pandemia, impulsadas por la recuperación del turismo y de los vuelos al exterior.

“Hay un boom viajero. En general, es mucho más común entre los millennials y en la generación Z viajar. Y claramente esto es un componente que complementa (la demanda por seguros de viaje)”, sostuvo la ejecutiva.

Verónica Aita de Marzi, tribe lead Líneas Personales de Pacífico Seguros, comentó que el mayor interés por seguros de viaje también responde a un perfil de viajero más consciente de los riesgos asociados a viajar sin protección, especialmente frente a gastos médicos en el exterior, cancelaciones de vuelos y pérdida de equipaje.

Pasajeros esperan en el suelo del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras cancelaciones masivas de vuelos por una tormenta invernal en EE. UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Destinos

En tal sentido, Pacifico Seguros observa una demanda con especial interés en destinos como EE.UU., Canadá y Europa, donde los costos médicos son elevados, explica Aita.

Además, existe una demanda “relevante” para viajes a América Latina, asociada con estadías más cortas, según la ejecutiva.

“Indistintamente del destino, vemos que el viajero busca coberturas que combinen asistencia médica, respaldo ante imprevistos logísticos (cancelaciones, demoras o pérdida de equipaje) y servicios de asistencia durante todo el viaje”, detalla.

El costo de la asistencia médica es muy alto en los países desarrollados. (Foto: Paul Hunt/Pixabay)





Costos

Según Gallagher, el costo de una póliza para viajes a Latinoamérica por 10 días es de aproximadamente US$ 40 (pago único), con un monto de cobertura de US$ 10,000. Asimismo, si el destino es Europa, por 10 días, el costo puede llegar a US$ 100, y en ese caso la cobertura es de US$ 30,000.

Delgado puso énfasis en que contratar un seguro a más largo plazo es menos costoso. Por ejemplo, una cobertura anual de US$ 30,000 a Europa, puede ascender a US$ 180.

Refirió que los precios de los seguros de viaje suben al año aproximadamente 10%, en línea con el incremento del costo de vida, y estimó que en el 2026 también se elevarían en esa proporción.

En Pacífico Seguros, el costo de las pólizas para viajes internacionales parte desde US$ 2.93 al día hasta US$ 5.40 al día. Además, quienes viajan con frecuencia pueden optar por un plan desde US$ 145 al año, que protege múltiples viajes en un solo seguro. Respecto de la tendencia futura de los precios, Aita aseguró que “apunta a una evolución moderada y sostenible”.

Finalmente, destación que la mayor disponibilidad de información, la comparación de coberturas y la compra digital facilitan que perfiles más diversos incorporen el seguro de viaje dentro de la planificación del vuelo.

Primas

Pacífico Seguros afirma que el crecimiento de sus pólizas es más elevado, pues se habrían duplicado las primas en el 2025, frente al año anterior. “La mayor visibilidad del producto, junto con la evolución de nuestros canales digitales y una oferta más competitiva, permitió que más viajeros incorporen el seguro dentro de su planificación”, señala la empresa.