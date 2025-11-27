Gallagher es una compañía estadounidense de seguros. (Foto: redes sociales).
Mayumi García
mailMayumi García

Para la estadounidense de seguros y reaseguros Gallagher, el 2025 cerrará de manera positiva, con un crecimiento estimado en alrededor de 25%. En ese resultado, el impulso de la minería y la construcción serán claves, afirmó Pietro Solari, country manager de la compañía para la operación peruana.

