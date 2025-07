En el primer semestre, las denuncias por extorsión subieron 50% en Lima Metropolitana, en comparación con el año anterior, según cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) que difundió El Comercio, ¿cómo se refleja en el mercado de seguros?

“Las personas deciden tomarlas (las pólizas contra extorsión) para poder combatir una ola de crimen como la que tenemos actualmente”, señaló a Gestión Francisco Rodríguez Larraín, presidente del consejo directivo de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros (Apecose).

Estas pólizas pueden contratarse de manera individual o familiar, precisó.

“Los temas de inseguridad han crecido fuertemente en los últimos años, sobre todo en extorsiones, no solo hacia personas, sino también a negocios. Eso lógicamente potencia la toma de seguros (contra esos crímenes)”, afirmó Arturo García, docente de finanzas de Esan.

Esas coberturas están dirigidas particularmente a las personas de ingresos medio-altos y altos.

En tal sentido, precisó que la prima dependerá, en primer lugar, del monto asegurable. Por ello, a mayor nivel de salario o patrimonio, más costosa sería la protección.

Para el cálculo de la prima se incluirán, además, dos variables: la frecuencia del siniestro (las extorsiones) y la severidad del mismo (el pago que exigen los delincuentes), detalló García.

Pero en el costo de un seguro contra extorsión también influye el perfil del asegurado. Es decir, se analizan variables como la edad o el historial del individuo. Si ha sido víctima de extorsión en el pasado, el precio tenderá a ser mayor.

Seguros en el exterior

Los peruanos que ahora buscan protegerse contra ese siniestro están recurriendo al mercado internacional, pues no son seguros que se ofrecen localmente, manifestó el presidente de Apecose.

En el país no existen seguros contra extorsión, confirmó la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

“Hay compañías especializadas que se encargan de esto fuera del país para específicamente dar ese tipo de cobertura. Y hay empresas o personas en Perú que los toman”, expresó Rodríguez Larraín.

A nivel internacional existen opciones de cobertura no solo para extorsiones, sino también contra secuestros y otro tipo de ataques personales, detalló.

Apeseg acotó que en el mercado local lo que existen son seguros multirriesgo. De ese modo, si la persona que adquiere este producto es víctima de un atentado por la negativa a pagar a un extorsionador, estaría cubierta por los daños, por ejemplo, a su local o vivienda.

Ventas de pólizas multiseguros. (Fuente: SBS)

Primas caras

“Si los siniestros (las extorsiones) cada vez aumentan más, lógicamente las primas son cada vez más caras”, advirtió García, de Esan.

El catedrático consideró que es posible prever que próximamente alguna aseguradora local comience a ofrecer ese producto, ante las alarmantes cifras de Sidpol. Cada 45 minutos, se registra una denuncia por extorsión en la capital.

“Las aseguradoras (en Perú) que quieran ofrecer un seguro contra extorsión deben ser autorizadas por la SBS. Aparte de eso, deben evaluar el mercado y hacer una medición de la siniestralidad”, acotó García.

Condiciones de los seguros

Las personas que adquieran un seguro contra extorsión deberán seguir por contrato ciertas medidas de seguridad como no circular por ciertas zonas de peligro o no responder llamadas no identificadas. De otro modo, la aseguradora podría negarse a cubrir el siniestro, refirió Arturo García, de Esan.

“Dependiendo de la actividad que realiza y la exposición al riesgo, se le podría pedir el uso de vehículos blindados, vigilancia armada, entrenamiento en manejo de crisis, tener sistemas de videovigilancia, entre otros”, agregó Luis Miguel Garrido, asociado senior del estudio Rubio Leguía Normand.