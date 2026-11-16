En general, Grupo Coril SAB contaba con 27,000 clientes a septiembre de este año. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Las Sociedades de Agentes de Bolsa (SAB) no solo tienen como líneas de negocio asesorar a inversionistas, o comprar y vender activos. También acompañan a empresas para financiarse mediante emisiones de acciones o títulos de deuda en el mercado de valores, ¿se ve dinamismo en esas operaciones?

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