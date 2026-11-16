“En el mes de marzo último, (Grupo Coril SAB) tenía planificado estructurar más de S/ 400 millones de deuda para empresas. Pero a septiembre ya se tenía ese número logrado. Ya se han hecho estructuraciones para empresas en líneas de corto, mediano y largo plazo por más de S/ 400 millones”, señaló André Quevedo, gerente general de la casa de bolsa.

“Se debería llegar a unos S/ 600 millones al cierre del año”, estimó en entrevista con Gestión.

Se trata de operaciones que corresponden a empresas que emiten bonos, certificados, pagarés electrónicos, entre otros, precisó.

Hoy existe demanda en el mercado de capitales por emisiones de deuda de empresas peruanas, lo que representa una oportunidad para optar por este tipo de financiamiento, como un complemento a los préstamos del sistema bancario, añadió.

Grupo Coril tiene como uno de sus negocios su casa de bolsa.

Reactivación

El año pasado no se observó mucha estructuración de deuda de mediano o largo plazo, refirió el ejecutivo. Sin embargo, desde el primer semestre se notó una reactivación del financiamiento a mediano plazo, afirmó.

“Manufactura, industria y comercio, en general, ahí vemos fuerte crecimiento (de estructuraciones de deuda)”, acotó.

Quevedo explicó que muchas compañías “tenían retenidos” sus planes de inversión para ampliar planta, desarrollar nuevos productos, lanzar campañas, entre otros, a la expectativa del resultado electoral.

Con el total de estructuraciones de S/ 600 millones, Coril duplicaría la cifra acumulada de las operaciones del 2025, dinamismo que no es exclusivo de ese grupo, sino que se observa en todo el mercado, aseveró.

Aplicativo

En otro ámbito del mercado, destacó que el número de clientes del aplicativo Bolsapp de Coril llegó a 8,000 a inicios de septiembre y se duplicó en solo seis meses (entre marzo y agosto de este año).

Grupo Coril lanzó su app en agosto del 2024. Desde esa herramienta, el usuario no solo puede elegir entre 500 valores listados de la Bolsa de Lima, sino que también le es posible acceder directamente a casi todos los instrumentos del mercado estadounidense, indicó el gerente.

En general, el grupo cuenta con 27,000 clientes (a septiembre), 20% más que en el 2025. De ese total, una tercera parte son usuarios retail del aplicativo.

El crecimiento en el número de clientes en los últimos meses responde a una “mayor estabilidad” en el mercado financiero peruano, afirmó el entrevistado.

Además, detalló que los usuarios del aplicativo Bolsapp son activos, lo que significa que mantienen una inversión y registran compras y ventas al menos una vez al mes.

Grupo Coril lanzó su app en agosto del 2024. (Imagen: Gemini)

Ticket promedio de inversionistas

El ticket de inversión promedio de un inversionista retail en Grupo Coril SAB es de entre US$ 3,000 y US$ 4,000, según André Quevedo.

Al cierre del tercer trimestre, la corredora ocupó el segundo lugar en la negociación de renta variable (acciones), con el 16.9% del monto transado en la plaza local, de acuerdo con información de la Bolsa de Lima.

Además, de las 33,134 nuevas cuentas de inversionistas retail que se crearon entre enero y septiembre de este año en la bolsa doméstica, 4,347 correspondieron a esa SAB, que también ocupó el segundo lugar en este rubro.