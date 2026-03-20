El pilates vive un fuerte auge en el mercado fitness peruano, reflejado en el aumento de la demanda por clases especializadas. (Foto referencial: Freepik).
El pilates vive un fuerte auge en el mercado fitness peruano, reflejado en el aumento de la demanda por clases especializadas. (Foto referencial: Freepik).
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Sandra Reyes
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El mercado fitness en Perú ha crecido en los últimos años, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar. Según la plataforma especializada Mercado Fitness, el país cuenta con 4,026 gimnasios y estudios que reúnen a más de 2 millones de usuarios, lo que equivale a una penetración aproximada del 6% de la población. Este dinamismo también ha atraído inversiones. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), abrir un nuevo gimnasio en el país puede requerir hasta más de US$1.5 millones, lo que refleja el creciente interés empresarial en esta industria.

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