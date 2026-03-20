El sector fitness creció cerca de 25% entre 2021 y 2024, según el informe Radiografía 2024 del sector de clubes, gimnasios y estudios en Perú de Mercado Fitness. En este contexto, han ganado terreno los gimnasios boutique, estudios que ofrecen clases en grupos reducidos y experiencias más personalizadas, con disciplinas como pilates reformer (utilizando maquinas), barre, box fitness y entrenamiento funcional.

En Lima, la demanda por clases de pilates —especialmente pilates reformer— ha crecido en los últimos años, impulsando la apertura de nuevos estudios especializados. En ese contexto, Gestión conversó con los gerentes y dueños de Balance Studio, Curva Studio y Elévate Studio, quienes analizan las razones detrás de su auge. ¿A qué se debe este crecimiento?

La demanda de clases de pilates va en aumento en Perú. (Foto referencial: Freepik).

Boom del pilates en el mercado fitness peruano

El pilates vive un fuerte auge en el mercado fitness peruano, reflejado en el aumento de la demanda por clases especializadas. En ese contexto, Balance Studio, que opera dos sedes en Lima (San Borja y Chacarilla), creció 35% en ventas en 2025 frente a 2024 en su local de San Borja. Al sumar la sede de Chacarilla, inaugurada el año pasado, el crecimiento total del negocio se ubicó entre 70% y 75%.

“Antes recibíamos entre 50 y 60 mensajes al día consultando por clases. Ahora estamos recibiendo más o menos el doble”, afirma su fundadora y gerente general, Mónica Giraldez.

En el caso de Curva Studio, dirigido por Priscilla Wienke y Samantha Wienke, el auge del pilates reformer se reflejó en su desempeño durante 2025, su primer año completo de operación. Tras abrir su primer local en octubre de 2024 y un segundo en abril de 2025, el estudio registró un crecimiento cercano al 150% en meses comparables (tres meses de 2024 y 2025), impulsado por la mayor demanda de clases. Dicha situación llevó a ampliar su operación hasta 13 clases diarias.

“Esto responde a la alta demanda del pilates reformer, que a nivel mundial tiene una tendencia muy fuerte”, explicó Priscilla Wienke.

Para Elévate Studio, centro boutique ubicado en Miraflores, el despegue de esta disciplina también se reflejó en 2025, cuando registró un crecimiento de 50% en ventas frente al 2024. Según su CEO, José Antonio de Rivero, el mayor interés por estas clases impulsó la incorporación de tres máquinas de pilates y el desarrollo de sesiones semipersonalizadas para máximo tres alumnos.

“Ahorita lo que más nos piden es pilates y barré. Son las dos disciplinas más buscadas”, afirmó.

Cambios en el perfil del consumidor fitness

El perfil del consumidor de pilates en Lima ha cambiado en los últimos años. Cuando Balance Studio inició operaciones en 2014, casi 100% de los alumnos eran mujeres y muchos llegaban por recomendación médica. Hoy, el público es más diverso: 70% mujeres y 30% hombres, según su fundadora, Mónica Giraldez.

Aunque cerca de 70% acude por salud, cada vez más jóvenes llegan por tendencia. “Ahora tenemos un porcentaje de clientes que vienen y van, probando distintas actividades porque el pilates se ha puesto de moda”, explica.

Los menores de 25 años suelen rotar entre disciplinas, mientras que los alumnos más constantes superan los 40 años.

El auge del pilates también refleja cambios en el perfil del consumidor fitness en Perú, que hoy llega más informado y exigente. Según Priscilla Wienke, cofundadora de Curva Studio, los usuarios buscan coaches capacitados y mayor nivel técnico en las clases. “El cliente llega mucho más informado y exige que el coach esté preparado y que corrija”, señaló.

En el estudio, alrededor del 95% de los alumnos son mujeres, principalmente entre 25 y 45 años, mientras que los hombres suelen acudir por condiciones de postura, movilidad o rehabilitación.

El consumidor fitness está cada vez más enfocado en el bienestar integral, más allá de objetivos estéticos. Según José Antonio de Rivero, dueño de Elévate Studio, hoy muchos usuarios llegan a disciplinas como pilates por problemas asociados con el estilo de vida sedentario. “Ahora la gente no va solo porque quiere bajar de peso. Vienen porque pasan todo el día sentados, les duele la espalda o están estresados”, explica. En su estudio, cerca del 80% de los alumnos son mujeres, principalmente entre 30 y 40 años, que optan por ejercicios de bajo impacto con beneficios físicos y mentales.

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El nuevo patrón de consumo: estudios cerca de casa

El crecimiento de estudios de pilates en Lima también ha cambiado el patrón de consumo. Antes, muchos alumnos recorrían largas distancias para asistir a Balance Studio.

“Hasta el 2024 venía gente de lejísimo, del cono norte o del cono sur”, mencionó su fundadora, Mónica Giraldez.

Con la mayor oferta en distintos distritos, esa dinámica ha disminuido. “Ahora esos alumnos que venían de lejos ya están yendo a lugares más cerca a su casa”, explicó.

Ante la alta demanda por clases de pilates reformer, Curva Studio ha optado por expandirse a zonas de Lima. Tras abrir su primer estudio en Miraflores en 2024, inauguró en abril de 2025 un segundo local en Chacarilla, ambos con 10 reformers y clases para un máximo de 10 personas.

Según José Antonio de Rivero, CEO de Elévate Studio, este formato —común en otros países— empieza a consolidarse en Lima frente a los gimnasios masivos. “Este tipo de estudios chiquitos de barrio hay un montón afuera, pero acá recién se están viendo más”, destacó.