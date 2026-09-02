El acuerdo —que ha generado críticas de sectores de línea dura y fuerzas de oposición en Venezuela— garantizará el suministro de crudo de bajo costo a Estados Unidos, según una hoja informativa de la Casa Blanca publicada el lunes. Fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los posibles flujos de crudo hacia EE.UU., respaldados por un esperado aumento de la producción venezolana, se utilizarán para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo, según el documento. También podrían impulsar los negocios de las refinerías estadounidenses y los fabricantes de equipos para yacimientos petroleros.

“Este acuerdo garantiza nuestro dominio energético durante el próximo siglo, todo a costo cero para Estados Unidos”, señaló la Casa Blanca. El acuerdo creará “cadenas de suministro sólidas, estratégicas y defendibles en nuestro hemisferio”, desplazando de hecho a las compañías rusas y chinas, agregó.

A continuación, los puntos clave de la hoja informativa sobre cómo se estructurará el acuerdo, qué podría significar para EE.UU. y Venezuela y cómo se supone que encajará en los planes de la administración para ampliar su influencia en América Latina.

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Cómo se estructura el acuerdo:

Las autoridades interinas de Venezuela otorgaron a North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía privada, concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos petroleros con reservas probadas de aproximadamente 65,000 millones de barriles.

A su vez, NABEP otorgó a la Oficina de Capital Estratégico de EE.UU. una participación accionaria del 35% en su empresa matriz. Esto representa “ hasta cientos de miles de millones de dólares en valor y dividendos para Estados Unidos ”, según la hoja informativa.

”, según la hoja informativa. NABEP también otorgó al Departamento de Estado el derecho a comprar, a costo de producción, el 20% de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros que opere NABEP. Ese crudo podría ayudar a reponer la Reserva Estratégica de Petróleo.

El Departamento de Estado también tiene derecho de preferencia para comprar el 80% restante de la producción de NABEP. Esto podría proporcionar una “ fuente garantizada de energía en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia ”, señaló la Casa Blanca.

”, señaló la Casa Blanca. EE.UU. tiene poder de veto sobre el nombramiento de los directores de NABEP, cuya mayoría deberá estar integrada por ciudadanos estadounidenses. El acuerdo se rige por la legislación de EE.UU. y está sujeto a la jurisdicción de sus tribunales.

Qué podría significar para Venezuela:

NABEP planea aumentar la producción mediante inversiones de hasta US$ 100,000 millones en nueva infraestructura petrolera. Esto ayudará a impulsar el crecimiento económico, respaldará miles de empleos en Venezuela y sustentará una actividad económica más amplia, señaló la Casa Blanca.

Las concesiones de NABEP se rigen por la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, que fue introducida con el respaldo de EE.UU. Durante los primeros 25 años, se espera que NABEP pague US$ 200,000 millones en regalías e impuestos.

Para acceder a potencial financiamiento, NABEP “ podrá captar capital privado estadounidense para financiar gastos de capital ”.

”. La supervisión estadounidense “garantizará que los pagos de impuestos y regalías se gasten en beneficio del pueblo venezolano”.

Y para el hemisferio: