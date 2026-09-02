Buques cisterna atracados en la terminal Phillips 66 de Freeport, Texas, EE. UU., el viernes 15 de enero de 2026. Los operadores de petróleo y las refinerías estadounidenses se apresuran a posicionarse para acceder al crudo venezolano después de que la administración Trump anunciara que tomaría el control de hasta 50 millones de barriles, uno de los mayores flujos de suministro inesperados en años. Fotógrafo: Mark Felix/Bloomberg
Buques cisterna atracados en la terminal Phillips 66 de Freeport, Texas, EE. UU., el viernes 15 de enero de 2026. Los operadores de petróleo y las refinerías estadounidenses se apresuran a posicionarse para acceder al crudo venezolano después de que la administración Trump anunciara que tomaría el control de hasta 50 millones de barriles, uno de los mayores flujos de suministro inesperados en años. Fotógrafo: Mark Felix/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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La Casa Blanca del presidente Donald Trump lo ha calificado como el mayor acuerdo petrolero de la historia: un pacto con Venezuela para que Estados Unidos tome el control de más de 65,000 millones de barriles de las reservas de crudo del país.

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