Parlamento de Venezuela. (Foto: EFE/ Ronald Peña R)
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Redacción Gestión
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La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, respaldó este martes el acuerdo petrolero que cede a Estados Unidos la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras del país, constató una periodista de AFP.

Los diputados de la oposición que se abstuvieron afirman que esperan ver los detalles del contrato, que fue anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confirmado de inmediato por la presidenta interina de Venezuela.

“Como diputados electos por el pueblo, tenemos la necesidad y la obligación de saber lo que en derecho se llama la letra chiquita”, dijo el diputado opositor Luis Emilio Rondón, de Nuevo Tiempo. Asimismo, exigió “el texto pleno y completo” para poder evaluarlo de manera técnica.

Vista de la refinería El Palito en Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela. (Ronaldo SCHEMIDT / AFP)
Vista de la refinería El Palito en Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela. (Ronaldo SCHEMIDT / AFP)

“(Se requiere) muchísimo dinero que Venezuela no tiene” y se necesitan “nuevas tecnologías para la producción de ese crudo”, indicó.

Rodríguez reprochó a quienes, dijo, “han soñado con que ese petróleo se quedara debajo de la tierra, pues vayan cayéndose de esa mata de mango (vayan abandonando esa ilusión), porque lo que viene es producción petrolera a unos niveles nunca vistos”, dijo Rodríguez durante su intervención.

Sostuvo que en el futuro Venezuela crecerá más que el resto de los países de la región.

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Está previsto que el ministro estadounidense de Energía, Chris Wright, llegue a Venezuela la noche del martes, probablemente para firmar el acuerdo el miércoles.

Con información de EFE

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