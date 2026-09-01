La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, respaldó este martes el acuerdo petrolero que cede a Estados Unidos la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras del país, constató una periodista de AFP.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunció la aprobación en votación a mano alzada con la abstención de una decena de legisladores opositores. El acuerdo otorga a Estados Unidos el control de 65,000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela.

Los diputados de la oposición que se abstuvieron afirman que esperan ver los detalles del contrato, que fue anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confirmado de inmediato por la presidenta interina de Venezuela.

“Como diputados electos por el pueblo, tenemos la necesidad y la obligación de saber lo que en derecho se llama la letra chiquita”, dijo el diputado opositor Luis Emilio Rondón, de Nuevo Tiempo. Asimismo, exigió “el texto pleno y completo” para poder evaluarlo de manera técnica.

El presidente de la Asamblea criticó la postura de la oposición y dijo que el convenio con Estados Unidos es necesario por las costosas inversiones que requiere la producción de petróleo.

Vista de la refinería El Palito en Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela. (Ronaldo SCHEMIDT / AFP)

“(Se requiere) muchísimo dinero que Venezuela no tiene” y se necesitan “nuevas tecnologías para la producción de ese crudo”, indicó.

Rodríguez reprochó a quienes, dijo, “han soñado con que ese petróleo se quedara debajo de la tierra, pues vayan cayéndose de esa mata de mango (vayan abandonando esa ilusión), porque lo que viene es producción petrolera a unos niveles nunca vistos”, dijo Rodríguez durante su intervención.

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Sostuvo que en el futuro Venezuela crecerá más que el resto de los países de la región.

El acuerdo petrolero, presentado como “histórico” por Trump, aportará a Venezuela ganancias de US$ 209,000 millones en 25 años, dijo la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez.

Está previsto que el ministro estadounidense de Energía, Chris Wright, llegue a Venezuela la noche del martes, probablemente para firmar el acuerdo el miércoles.

Con información de EFE