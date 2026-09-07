Fotografía de archivo de un tanque de petróleo en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Fotografía de archivo de un tanque de petróleo en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
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Redacción Gestión
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por el tiempo que sea necesario, aunque en principio está firmado por 25 años.

“El contrato está firmado 25 años, pero legalmente, de mutuo acuerdo, pueden haber renovaciones contractuales por períodos similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda. Es decir, en principio prevé 25 años, pero está en la posibilidad de renovación las veces que sean necesarias. Esperemos, por el bienestar de Venezuela, que el petróleo (…) continúe siendo fuente durante 100 años”, indicó Obregón en una entrevista con la emisora Onda La Superestación.

explotar más del 20 % de las reservas de crudo venezolano tendría una vigencia de 25 años.

Luego de ello, la Casa Blanca indicó que había otorgado una concesión de 100 años a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt, para que explotara el crudo.

En ese sentido, Obregón explicó que el contrato es tripartito “porque parte del capital accionario de NABEP fue asumido por el Gobierno (estadounidense) y NABEP es quien firma con Venezuela”.

“Hay un componente que si bien hay un contrato firmado entre una empresa como NABEP y PDVSA, uno de los accionistas de NABEP es el Estado americano (que tiene una participación accionaria del 35 %)”, afirmó Obregón.

tener en las finanzas públicas “obras de regalías y tributos”.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de la petrolera, Héctor Obregón, aseguró que acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá vigencia inicial de 25 años, pero podrá renovarse por periodos similares “las veces que sean necesarias”. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
El presidente de la petrolera, Héctor Obregón, aseguró que acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá vigencia inicial de 25 años, pero podrá renovarse por periodos similares “las veces que sean necesarias”. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

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