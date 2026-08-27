Louis Vuitton Malletier cuenta con presencia en más de 60 países y una red de más de 460 tiendas a nivel global. En Latinoamérica, tiene operaciones en México, Brasil, Chile y Perú.
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Sandra Reyes
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La estrategia de Louis Vuitton en Perú podría trascender del mercado de la moda. La casa de lujo francesa estaría preparando el ingreso de una nueva marca a la industria musical y del entretenimiento. La nueva marca de la casa de modas ya cuenta con protección en Francia y Estados Unidos y ahora apunta al mercado peruano. ¿Busca abrirse espacio en una industria dominada por Universal, Sony y Warner?

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