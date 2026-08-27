Así, Louis Vuitton Malletier, de Francia, inició el registro de su marca propia “LV Records” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en las clases 09, 35, 36, 41 y 45, que comprenden grabaciones y archivos de música, gestión de licencias y derechos de autor, recaudación de regalías, conciertos, entretenimiento, producción de espectáculos, pódcast y producción, distribución y publicación musical. El alcance de las categorías solicitadas anticiparía su incursión en la industria musical y el entretenimiento en el Perú.

Louis Vuitton solicita el registro en Perú su marca propia "LV Records".

Louis Vuitton ingresaría al Perú con su marca propia “LV Records”

Louis Vuitton Malletier, casa de lujo francesa fundada en París en 1854, cuenta con 172 años de trayectoria. La compañía evolucionó de la fabricación de baúles y artículos de viaje hacia un portafolio que incluye marroquinería, moda, calzado, accesorios, joyería, relojería, perfumes y belleza, además de negocios vinculados con el arte, la gastronomía y el entretenimiento. Forma parte de LVMH y entre sus hitos destacan la creación del Monogram en 1896, su ingreso al prêt-à-porter en 1997 y la posterior expansión hacia nuevas categorías.

LV Records es una nueva marca de Louis Vuitton Malletier que amplía su negocio hacia la industria musical y el entretenimiento. Su primera solicitud identificada data de diciembre de 2025 en Francia, y posteriormente fue solicitada en Estados Unidos. Su alcance comprende música, distribución, gestión de artistas, licencias, regalías, conciertos, pódcast, producción audiovisual y derechos de autor, aunque aún la marca no ha anunciado su lanzamiento como sello discográfico.

Louis Vuitton Malletier cuenta con presencia en más de 60 países y una red de más de 460 tiendas a nivel global. En Latinoamérica, tiene operaciones en México, Brasil, Chile y Perú, con un portafolio que abarca marroquinería, moda, calzado, accesorios, joyería, relojería, perfumes y belleza, además de actividades vinculadas con el arte, la gastronomía y el entretenimiento. La compañía forma parte de LVMH.

Giorgio Armani solicita registro en categoría de jabones

Otro requerimiento fue presentado por Giorgio Armani S.P.A., casa de moda y lujo italiana especializada en indumentaria, accesorios y productos de belleza, que solicitó el registro de la marca “Giorgio Armani Red Nectar Passione” ante el Indecopi, en la clase 03, que comprende jabones perfumados, perfumes, aguas de colonia y de tocador, aguas de perfume, desodorantes personales, así como lociones y cremas corporales perfumadas.

Giorgio Armani S.P.A., compañía italiana de moda y lujo fundada en Milán en 1975, cuenta con 51 años de trayectoria y un portafolio que abarca indumentaria, accesorios, calzado, gafas, relojes, joyería, cosméticos y perfumes. Entre sus hitos destacan el lanzamiento de Emporio Armani en 1981, su expansión internacional y la diversificación hacia nuevas categorías y negocios de estilo de vida. En 2025, celebró su 50 aniversario con Armani/Archivio, proyecto que documenta la historia de la casa de modas.

En Perú, Giorgio Armani S.p.A. opera desde 2011, cuando ingresó de la mano del Grupo Yes con Emporio Armani y Armani Exchange. Su oferta local comprende moda, calzado, accesorios, perfumería, relojería y gafas, y su llegada contempló una inversión inicial superior a US$2 millones para sus primeras tiendas en el Jockey Plaza.

¿Khloé Kardashian interesada en el mercado peruano?

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Khlomoney Inc., empresa de Estados Unidos vinculada a Khloé Kardashian, que inició el registro de la marca “XO Blue Khloé Kardashian” ante el Indecopi, en las clases 03 y 04, que comprenden lociones, aceites y productos para el cuidado corporal, geles y productos para el baño, fragancias, perfumes, brumas capilares y corporales, así como velas.

Khlomoney Inc. es una compañía estadounidense vinculada a Khloé Kardashian, enfocada en la explotación comercial de marcas asociadas a su nombre e imagen en categorías como belleza, perfumería, cuidado personal, moda y entretenimiento. Su actividad marcaria está documentada desde al menos 2010 y en los últimos años ha reforzado su apuesta por belleza y perfumería con nuevas marcas, entre ellas “XO Khloé Khloé Kardashian” y “XO Blue Khloé Kardashian”.

En América Latina, Khlomoney Inc. viene ampliando sus marcas de belleza y cuidado personal mediante registros internacionales. Tras llevar “XO Khloé Khloé Kardashian” a mercados como Chile y Paraguay, la compañía busca ingresar a Perú con “XO Blue Khloé Kardashian”, enfocada en lociones, aceites y productos corporales, fragancias, perfumes, brumas y velas.

Monster Energy Company

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Monster Energy Company, empresa de Estados Unidos especializada en bebidas energéticas, que planteó el registro de la marca “Rule Your Kingdom!” ante el Indecopi, en la clase 32, que comprende bebidas sin alcohol, gaseosas y no gaseosas, bebidas refrescantes y energéticas, aguas saborizadas, agua de Seltz, bebidas a base de agua, así como siropes, concentrados, polvos y preparaciones para elaborar bebidas.

Fundada a partir de los negocios de bebidas de la empresa Hansen y con sede en California, Monster Beverage Corporation, matriz de Monster Energy Company, se consolidó en el segmento de bebidas energéticas tras el lanzamiento de Monster Energy en 2002. Actualmente, comercializa un amplio portafolio de bebidas energéticas y otras categorías, con presencia en alrededor de 158 países y territorios.

En Perú, Monster Energy Company opera desde 2011 mediante Monster Beverage Company Peru S.R.L., dedicada a la comercialización de bebidas. Su oferta se concentra en el segmento de energéticas, con líneas como Monster Energy, Monster Ultra y Juice Monster, mientras que la compañía mantiene presencia en más de 150 países a nivel global.