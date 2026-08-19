La importación de productos con personajes de Hello Kitty y otros personajes de Sanrio terminó en una multa de S/ 649,660 para una empresa. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la sanción contra Festivity S.A.C . por infringir el derecho de autor.

La empresa deberá pagar 118.12 UIT, equivalente a S/ 649,660, por importar al Perú alrededor de 20,000 productos que reproducían sin autorización las obras artísticas de “Hello Kitty”, “My Melody”, “Kuromi” y “Cinnamoroll”, de titularidad de Sanrio Company Ltd.

Además de la sanción económica, el Indecopi ordenó el decomiso de toda la mercadería involucrada en la infracción.

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¿Qué productos fueron incautados?

Los productos fueron detectados durante una diligencia realizada por personal del Indecopi el 31 de marzo de 2025. Entre la mercadería se encontraron carteras de peluche, cartucheras, mochilas, loncheras, globos metálicos y peluches.

Según la resolución, estos productos reproducían elementos característicos de los personajes protegidos por derechos de autor.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual comparó las imágenes de los productos incautados con las obras originales y concluyó que existía reproducción de sus elementos característicos.

Los productos incautados incluían mochilas, peluches, cartucheras, loncheras y otros artículos con personajes de Sanrio. Foto: Indecopi.

A ello se sumó que Festivity S.A.C. no acreditó contar con autorización de Sanrio Company Ltd. para importar los productos al país.

Por ello, el Indecopi determinó que la empresa había infringido el derecho de importación reconocido por la legislación sobre derecho de autor.

La sanción contra Festivity S.A.C. asciende a 118,12 UIT, equivalente a S/ 649 660, según el Indecopi.

Advertencia para importadores

El Indecopi recordó que los importadores y comerciantes no pueden ingresar al país productos que reproduzcan ilícitamente obras protegidas por derechos de autor sin contar previamente con la autorización de sus titulares.

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La entidad señaló que este tipo de acciones busca proteger los derechos de los creadores y titulares de obras artísticas frente a usos no autorizados.

El pronunciamiento corresponde a la segunda y última instancia administrativa del Indecopi. No obstante, la decisión puede ser impugnada posteriormente en la vía judicial.

La resolución puede ser consultada en el buscador de resoluciones del Indecopi, ingresando el expediente 1186-2026/TPI.